PS Plus: Sony annuncia i nuovi giochi di febbraio per gli abbonati Essential

Sony ha annunciato i giochi PlayStation Plus Essential di febbraio 2026. I titoli saranno disponibili dal 3 febbraio al 2 marzo per tutti i livelli di abbonamento. Scopriamo insieme di quali si tratta

Sony ha confermato ufficialmente i giochi mensili di PlayStation Plus Essential per febbraio 2026, offrendo agli abbonati una selezione composta da quattro titoli. I giochi saranno disponibili per il download dal 3 febbraio al 2 marzo e potranno essere riscattati da tutti gli utenti iscritti ai tre livelli del servizio: Essential, Extra e Premium.

Come anticipato da alcune indiscrezioni nei giorni scorsi, il primo titolo incluso è Undisputed, il gioco di pugilato su licenza lanciato su console nell'ottobre 2024. Si tratta di un'esperienza realistica dedicata agli appassionati della nobile arte, disponibile esclusivamente su PlayStation 5, in linea con la crescente attenzione di Sony verso i titoli current-gen.

A questo si affianca Subnautica: Below Zero, survival game ambientato in un mondo alieno dominato da temperature glaciali. I giocatori dovranno esplorare ambienti ostili per scoprire cosa è accaduto alla sorella della protagonista, tra basi sottomarine, creature misteriose e una forte componente narrativa. Il titolo è riscattabile sia in versione PS4 che PS5, garantendo continuità tra le due generazioni di console.

Quali sono gli altri giochi inclusi nel PS Plus a febbraio 2026?

Il terzo gioco della selezione è Ultros, un action fantascientifico caratterizzato da uno stile artistico particolarmente distintivo, curato da El Huervo, noto per il suo lavoro su Hotline Miami. Il gioco combina combattimenti, esplorazione e una forte identità visiva, ed è disponibile anch'esso su PS4 e PS5.

Chiude la line-up Ace Combat 7: Skies Unknown, il celebre simulatore di combattimenti aerei pubblicato da Bandai Namco nel 2019. Il titolo, incentrato su spettacolari dogfight e una campagna narrativa ricca di colpi di scena, è disponibile in versione PS4.

Come di consueto, una volta riscattati, i giochi resteranno accessibili agli utenti anche dopo il termine del periodo di disponibilità, a condizione che l'abbonamento a qualsiasi livello di PlayStation Plus rimanga attivo. Nel frattempo, gli abbonati hanno ancora tempo fino al 2 febbraio per riscattare i giochi di gennaio, ovvero Need for Speed Unbound, Disney's Epic Mickey Rebrushed e Core Keeper.