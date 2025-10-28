PS Plus novembre: svelato in anticipo il gioco gratis di punta del mese

Il leaker Billbil-kun ha rivelato che Stray sarà il gioco principale di PlayStation Plus Essential a novembre 2025. Disponibile dal 4 novembre per tutti i livelli di abbonamento, il titolo di Annapurna Interactive torna nel servizio dopo essere stato rimosso nel 2023

Secondo un nuovo leak del noto insider Billbil-kun di Dealabs, il titolo principale dei giochi mensili di PlayStation Plus Essential per novembre sarà Stray, l'acclamato titolo indipendente pubblicato da Annapurna Interactive. Il leak, considerato estremamente attendibile vista la lunga serie di previsioni corrette in passato, anticipa così l'annuncio ufficiale di Sony, previsto per domani, mercoledì 29 ottobre.

Stray sarà disponibile per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium a partire dal 4 novembre 2025, insieme ad altri due giochi non ancora resi noti. Come di consueto, gli utenti potranno riscattare i titoli per un periodo limitato e continuare a giocarli anche dopo la scadenza dell'offerta, purché mantengano attiva la sottoscrizione al servizio.

Il ritorno di Stray su PS Plus rappresenta una piacevole sorpresa per molti fan. Il gioco era già stato incluso nel catalogo Extra e Premium nel luglio 2022, al momento del suo lancio, per poi essere rimosso circa un anno dopo. Questa sarà dunque l'occasione perfetta per chi non lo aveva provato al debutto.

Stray il gioco di riferimento per la line-up dei titoli gratis di novembre con il PS Plus

Sviluppato da BlueTwelve Studio e pubblicato da Annapurna Interactive, Stray ha conquistato pubblico e critica con la sua ambientazione suggestiva e il gameplay originale che mette il giocatore nei panni di un gatto randagio in una città cyberpunk abitata da robot. Al lancio su PC, il gioco divenne il secondo titolo più votato dell'anno su Steam, superato solo da Vampire Survivors.

Stray ha inoltre ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui Best Debut ai Game Developers Choice Awards e Best Independent Game e Best Debut Indie Game ai The Game Awards 2022. Il titolo è stato definito "una lezione magistrale di design ambientale, con uno dei mondi di gioco più coinvolgenti mai esplorati".

Gli abbonati PS Plus hanno ancora tempo fino al 4 novembre per riscattare i giochi di ottobre Alan Wake 2, Goat Simulator 3 e Cocoon, anch'esso pubblicato da Annapurna.