PS Plus maggio 2026 sorprende: arriva EA Sports FC 26 tra i giochi gratis

Sony ha annunciato i giochi PlayStation Plus Essential di maggio 2026: EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers e Nine Sols. Disponibili dal 5 maggio, potranno essere riscattati per un periodo limitato ma giocati finché l'abbonamento resterà attivo. Inclusi anche contenuti bonus per il titolo calcistico

Sony ha annunciato ufficialmente i titoli inclusi nel catalogo mensile di PlayStation Plus Essential per maggio 2026. A partire dal 5 maggio, gli abbonati al servizio potranno aggiungere alla propria libreria tre nuovi giochi, disponibili per un periodo limitato ma utilizzabili finché l'abbonamento resta attivo.

Il titolo di punta della selezione è EA Sports FC 26, l'ultimo capitolo della popolare simulazione calcistica. La presenza di un gioco così recente rappresenta una delle offerte più rilevanti degli ultimi mesi per il servizio. In aggiunta, gli utenti riceveranno anche un contenuto bonus esclusivo: il PlayStation Plus Icons Pack, riscattabile durante il mese.

Accanto al titolo sportivo, la lineup include Wuchang: Fallen Feathers, un action RPG in stile "soulslike" disponibile su PS5. Ambientato durante la tarda dinastia Ming, il gioco propone una reinterpretazione fantastica del periodo storico, mettendo il giocatore nei panni della pirata Bai Wuchang, impegnata ad affrontare una misteriosa epidemia che ha colpito il mondo di gioco.

Il terzo dei giochi gratis di maggio con il PS Plus

Il terzo titolo disponibile è Nine Sols, un gioco d'azione in 2D con elementi platform e uno stile artistico disegnato a mano. Il gameplay si ispira a sistemi di combattimento basati sulla deviazione degli attacchi, simili a quelli visti in produzioni come Sekiro. Il giocatore dovrà affrontare divinità antiche e scoprire i segreti di un mondo governato in passato da una civiltà misteriosa.

I tre giochi potranno essere riscattati fino ai primi giorni di giugno, quando verranno sostituiti da una nuova selezione. Come di consueto, i titoli rimarranno accessibili nella libreria degli utenti anche dopo la scadenza, purché venga mantenuto un abbonamento attivo a qualsiasi livello di PlayStation Plus.

Nel frattempo, i giochi di aprile restano disponibili fino al 4 maggio, offrendo ancora tempo per aggiungerli al proprio account prima della rotazione mensile.