PS Plus Essential: Sony aumenta i prezzi delle soluzioni mensili e trimestrali
Sony aumenterà dal 20 maggio 2026 il prezzo di PlayStation Plus Essential per i nuovi abbonati. Le tariffe mensili e trimestrali saranno più alte, mentre gli utenti già iscritti manterranno il costo attuale, salvo modifiche al piano o interruzioni dell'abbonamento. Restano invariati i livelli Extra e Premium.di Francesco Messina pubblicata il 19 Maggio 2026, alle 08:11 nel canale Videogames
SonyPlaystation
Sony ha annunciato un nuovo aumento di prezzo per PlayStation Plus Essential, il livello base del proprio servizio in abbonamento per le console PlayStation. Il cambiamento entrerà in vigore il 20 maggio 2026 e riguarderà esclusivamente i nuovi utenti che sottoscriveranno il servizio dopo tale data.
Con il nuovo listino, l'abbonamento mensile passerà da 8,99€ a 9,99€. Anche il piano trimestrale subirà un rincaro passando da 24,99€ a 27,99€. Si tratta di un incremento rispetto alle tariffe precedenti, che erano inferiori in tutti i principali mercati.
L'aumento non sarà applicato agli utenti già abbonati, che continueranno a pagare il prezzo attuale. Tuttavia, questa tutela verrà meno nel caso in cui l'abbonamento venga lasciato scadere oppure se il cliente deciderà di modificare il proprio piano, situazione che comporterà automaticamente l'adozione delle nuove tariffe. L'adeguamento non interesserà due mercati specifici, India e Turchia, dove i prezzi resteranno invariati anche per i nuovi abbonati.
Starting May 20, PlayStation Plus prices for new customers will increase in select regions. Due to ongoing market conditions, prices will start at $10.99 USD / EUR9.99 EUR / £7.99 GBP for 1-month subscriptions and $27.99 USD / EUR27.99 EUR / £21.99 GBP for 3-month subscriptions....-- PlayStation (@PlayStation) May 18, 2026
Aumentano i prezzi per PS Plus Essential: anche per Extra e Premium?
Per il momento Sony non ha annunciato cambiamenti per PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, che continuano a mantenere le tariffe attuali. Non è però escluso che l'azienda possa valutare ulteriori ritocchi nei prossimi mesi.
L'aumento di PlayStation Plus Essential arriva poco tempo dopo il rialzo dei prezzi di PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro, segnalando una strategia più ampia volta a incrementare i ricavi nei segmenti più richiesti dai consumatori. Secondo alcune interpretazioni, Sony potrebbe aver scelto di intervenire proprio sul piano Essential perché rappresenta l'opzione più popolare tra gli utenti PlayStation.
In questo modo l'azienda punta a valorizzare la crescita del servizio senza estendere immediatamente gli aumenti a tutta la gamma di abbonamenti. Resta ora da vedere se anche i livelli Extra e Premium subiranno adeguamenti simili nel corso del 2026. Per il momento, l'unica certezza è che dal 20 maggio i nuovi iscritti a PlayStation Plus Essential dovranno sostenere un costo più elevato rispetto al passato.
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