PS Plus Essential: Sony aumenta i prezzi delle soluzioni mensili e trimestrali

Sony aumenterà dal 20 maggio 2026 il prezzo di PlayStation Plus Essential per i nuovi abbonati. Le tariffe mensili e trimestrali saranno più alte, mentre gli utenti già iscritti manterranno il costo attuale, salvo modifiche al piano o interruzioni dell'abbonamento. Restano invariati i livelli Extra e Premium.

Francesco Messina di

19 Maggio 2026

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