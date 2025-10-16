PS Plus di ottobre: pioggia di horror e grandi ritorni per gli abbonati Extra e Premium
Sony ha annunciato i giochi PlayStation Plus Extra e Premium disponibili dal 21 ottobre. Tra i titoli spiccano Silent Hill 2 Remake, Until Dawn, Poppy Playtime e Yakuza: Like a Dragon. Per il Catalogo Classici arriva Tekken 3, icona della saga di picchiaduro anni '90.di Francesco Messina pubblicata il 16 Ottobre 2025, alle 12:41 nel canale Videogames
Ottobre si preannuncia un mese da brividi per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium. In vista di Halloween, Sony ha annunciato i nuovi giochi che entreranno a far parte del Catalogo Giochi e del Catalogo Classici a partire dal 21 ottobre 2025.
Come da tradizione autunnale, non mancano le atmosfere cupe e i titoli horror, pronti a far tremare i polsi anche ai giocatori più coraggiosi. Nel Catalogo Giochi per gli abbonati Extra e Premium arriveranno alcuni dei titoli più attesi e amati del momento.
La lista dei giochi di ottobre di PS Plus Extra e Premium
La selezione include:
- As Dusk Falls (PS5, PS4) un'avventura narrativa intensa che esplora scelte morali e conseguenze familiari;
- Poppy Playtime: Chapter 1 (PS5, PS4) l'horror indie diventato virale, ambientato in una fabbrica di giocattoli abbandonata;
- Silent Hill 2 (PS5) il remake firmato da Konami e Bloober Team del leggendario survival horror del 2001;
- Until Dawn (PS5) l'edizione rimasterizzata del celebre titolo horror interattivo di Supermassive Games;
- V Rising (PS5) un action-RPG vampiresco in cui i giocatori ricostruiscono il proprio impero nelloscurità;
- Wizard with a Gun (PS5) un sandbox dazione cooperativo ricco di magia e mistero;
- Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4) la rinascita della saga SEGA, con un nuovo protagonista e un gameplay a turni.
Tra i titoli proposti, spiccano soprattutto Silent Hill 2 e Yakuza: Like a Dragon, due produzioni di grande spessore narrativo. Nel remake del capolavoro horror di Konami, il protagonista James Sunderland affronta i fantasmi del proprio passato nella nebbiosa città di Silent Hill, mentre in Yakuza: Like a Dragon seguiamo Ichiban Kasuga, ex membro della yakuza, in un viaggio di riscatto e vendetta per le strade di Yokohama.
Per quanto riguarda il Catalogo Classici, i giocatori abbonati al livello Premium potranno riscoprire un grande cult: Tekken 3 (PS5, PS4). Pubblicato originariamente nel 1997, è considerato da molti come uno dei migliori capitoli della saga di picchiaduro Bandai Namco, ancora oggi amato per la sua giocabilità impeccabile e il roster iconico.
