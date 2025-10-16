PS Plus di ottobre: pioggia di horror e grandi ritorni per gli abbonati Extra e Premium

Sony ha annunciato i giochi PlayStation Plus Extra e Premium disponibili dal 21 ottobre. Tra i titoli spiccano Silent Hill 2 Remake, Until Dawn, Poppy Playtime e Yakuza: Like a Dragon. Per il Catalogo Classici arriva Tekken 3, icona della saga di picchiaduro anni '90.

Ottobre si preannuncia un mese da brividi per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium. In vista di Halloween, Sony ha annunciato i nuovi giochi che entreranno a far parte del Catalogo Giochi e del Catalogo Classici a partire dal 21 ottobre 2025.

Come da tradizione autunnale, non mancano le atmosfere cupe e i titoli horror, pronti a far tremare i polsi anche ai giocatori più coraggiosi. Nel Catalogo Giochi per gli abbonati Extra e Premium arriveranno alcuni dei titoli più attesi e amati del momento.

La lista dei giochi di ottobre di PS Plus Extra e Premium

La selezione include:

As Dusk Falls (PS5, PS4) un'avventura narrativa intensa che esplora scelte morali e conseguenze familiari;

(PS5, PS4) un'avventura narrativa intensa che esplora scelte morali e conseguenze familiari; Poppy Playtime: Chapter 1 (PS5, PS4) l'horror indie diventato virale, ambientato in una fabbrica di giocattoli abbandonata;

(PS5, PS4) l'horror indie diventato virale, ambientato in una fabbrica di giocattoli abbandonata; Silent Hill 2 (PS5) il remake firmato da Konami e Bloober Team del leggendario survival horror del 2001;

(PS5) il remake firmato da Konami e Bloober Team del leggendario survival horror del 2001; Until Dawn (PS5) l'edizione rimasterizzata del celebre titolo horror interattivo di Supermassive Games;

(PS5) l'edizione rimasterizzata del celebre titolo horror interattivo di Supermassive Games; V Rising (PS5) un action-RPG vampiresco in cui i giocatori ricostruiscono il proprio impero nelloscurità;

(PS5) un action-RPG vampiresco in cui i giocatori ricostruiscono il proprio impero nelloscurità; Wizard with a Gun (PS5) un sandbox dazione cooperativo ricco di magia e mistero;

(PS5) un sandbox dazione cooperativo ricco di magia e mistero; Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4) la rinascita della saga SEGA, con un nuovo protagonista e un gameplay a turni.

Tra i titoli proposti, spiccano soprattutto Silent Hill 2 e Yakuza: Like a Dragon, due produzioni di grande spessore narrativo. Nel remake del capolavoro horror di Konami, il protagonista James Sunderland affronta i fantasmi del proprio passato nella nebbiosa città di Silent Hill, mentre in Yakuza: Like a Dragon seguiamo Ichiban Kasuga, ex membro della yakuza, in un viaggio di riscatto e vendetta per le strade di Yokohama.

Per quanto riguarda il Catalogo Classici, i giocatori abbonati al livello Premium potranno riscoprire un grande cult: Tekken 3 (PS5, PS4). Pubblicato originariamente nel 1997, è considerato da molti come uno dei migliori capitoli della saga di picchiaduro Bandai Namco, ancora oggi amato per la sua giocabilità impeccabile e il roster iconico.