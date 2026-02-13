Project Windless: il nuovo action in esclusiva PS5 basato sul romanzo fantasy sudcoreano The Bird That Drinks Tears

Project Windless è il nuovo action open world di Krafton per PlayStation 5 , ispirato ai romanzi fantasy coreani The Bird That Drinks Tears. Prequel ambientato oltre mille anni prima dei libri, propone combattimenti contro decine o centinaia di nemici in stile musou

Krafton ha presentato Project Windless, nuovo action open world in esclusiva per PlayStation 5, basato sulla celebre saga fantasy sudcoreana The Bird That Drinks Tears. Un progetto che si inserisce tra i numerosi action asiatici che stanno acquisendo sempre più popolarità tra i videogiocatori.

La serie letteraria di riferimento conta quattro romanzi ambientati in un universo fantasy popolato da quattro razze principali: gli umani, i rettiliani Nhaga, i Tokkebi e i Rekon, esseri dalle sembianze aviarie. Proprio un esponente dei Rekon ricopre il ruolo di protagonista nel videogioco.

Tuttavia, il gioco prende parzialmente le distanze dai libri per narrare una storia originale che si colloca oltre mille anni prima degli stessi. Il team guidato da Patrik Méthé, veterano della serie Far Cry, concentra l'attenzione sulla razza dei Rekon e su un eroe ancora senza nome.

Krafton descrive il protagonista come dotato di grande velocità, ampia portata negli attacchi e forte presenza fisica, caratteristiche pensate per sostenere una struttura di combattimento che il team definisce "one-versus-many". L'obiettivo dichiarato consiste nel mettere il giocatore contro schiere numerose di avversari, in scontri che possono coinvolgere decine e talvolta centinaia di nemici simultaneamente.

Il sistema di combattimento richiama le produzioni musou per dimensione degli scontri e quantità di unità a schermo. L'accento resta sulle performance offensive del protagonista, sulla gestione dello spazio e sulla capacità di controllare gruppi numerosi attraverso attacchi ad ampio raggio.

Parallelamente, l'open world di Project Windless riduce al minimo le indicazioni a schermo e le guide esplicite, con una struttura che punta a stimolare curiosità e spirito di iniziativa. Il giocatore può assumersi rischi, stringere alleanze, dichiarare guerre e definire in modo autonomo la propria reputazione nel mondo di gioco. La progressione narrativa si intreccia con le scelte compiute durante l'esplorazione.

Al momento Project Windless è confermato esclusivamente per PlayStation 5 (con ottimizzazione specifica per PS5 Pro). Non esiste ancora una data di uscita ufficiale e lo sviluppo prosegue senza una finestra temporale definita.

Nel frattempo, gli sviluppatori hanno pubblicato il videodiario qui sopra in cui vengano rivelati ulteriori dettagli sul gioco (non molti in realtà) e alcuni making of. Seppur del gameplay si veda davvero poco, è possibile avere un'idea piuttosto definita di come si presenterà l'avventura.