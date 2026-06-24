Problemi nello sviluppo del nuovo Ghost Recon: l'Alpha avrebbe evidenziato gravi difetti di stabilità

Il prossimo Ghost Recon, chiamato internamente Ovr, avrebbe subito importanti riduzioni dopo un test Alpha problematico. Secondo rumor, Ubisoft avrebbe eliminato diverse funzionalità per rispettare le scadenze. Lo sviluppo sarebbe in difficoltà

Il nuovo capitolo della serie Ghost Recon sviluppato da Ubisoft sarebbe entrato in una fase delicata secondo alcune indiscrezioni emerse nelle ultime ore. Dopo l'annuncio del progetto, molti fan avevano accolto con interesse il ritorno della saga tattica, ma nuovi rapporti suggeriscono che lo sviluppo starebbe attraversando diversi problemi.

Il gioco, conosciuto internamente con il nome in codice Ovr, avrebbe subito una forte riduzione delle sue ambizioni iniziali. Secondo quanto riportato da fonti vicine al progetto, il team avrebbe eliminato numerosi elementi previsti in origine, con un ridimensionamento generale delle caratteristiche del titolo. Non sono stati diffusi dettagli precisi sulle funzioni rimosse, ma le modifiche sembrerebbero riguardare contenuti di diversa importanza.

Uno degli aspetti più preoccupanti riguarderebbe un test Alpha svolto durante la primavera. Le prime valutazioni interne non sarebbero state positive: il gioco sarebbe stato giudicato poco stabile e in condizioni considerate problematiche. Secondo i rumor, questa situazione non avrebbe sorpreso completamente il team di sviluppo, alimentando ulteriori dubbi sul percorso del progetto.

Ulteriori dettagli sul nuovo Ghost Recon

Le difficoltà incontrate avrebbero portato Ubisoft a rivedere la strategia produttiva. La squadra starebbe puntando a una fase Beta prevista per novembre, ma i recenti tagli al personale negli studi dell'azienda potrebbero rendere più complicato raggiungere gli obiettivi stabiliti. Il team, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe pronto ad affrontare lunghi periodi di lavoro intenso per rispettare le tempistiche.

In passato il gioco era stato indicato come possibile uscita del 2026, ma ora questa previsione appare meno probabile. La rimozione di contenuti sarebbe legata principalmente alla necessità di arrivare alla pubblicazione entro una finestra più realistica, anche se resta da capire quale sarà il risultato finale.

Il nuovo Ghost Recon era stato associato all'idea di un'esperienza più cupa e maggiormente orientata alla collaborazione tattica tra squadre. Tuttavia, dopo i presunti cambiamenti interni, alcuni fan si chiedono se il progetto riuscirà comunque a mantenere quella visione iniziale. Per il momento Ubisoft non ha fornito conferme ufficiali sulle indiscrezioni.