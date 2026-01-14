Prince of Persia Remake potrebbe essere vicinissimo: classificato dall'ESRB

Prince of Persia Remake potrebbe essere vicinissimo: classificato dall'ESRB

Nel registro ufficiale dell'ESRB, ente che fornisce la classificazione dell'età per i videogiochi negli Stati Uniti, è apparso Prince of Persia Remake. Di norma, la classificazione viene assegnata ai titoli completi poco prima del rilascio sul mercato

La comparsa di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake nel database dell'ESRB rappresenta un segnale concreto di un imminente annuncio ufficiale da parte di Ubisoft. La classificazione dell'ente statunitense riguarda la versione completa del gioco e fornisce diversi dettagli utili a delinearne i contenuti e la possibile finestra di pubblicazione.

Il titolo ha ottenuto una valutazione T (Teen), quindi adatto a un pubblico dai 13 anni in su. La scheda segnala la presenza di violenza, riferimenti a sangue, nudità parziale e temi sessuali, descritti in forma contenuta. La trama resta fedele al materiale originale e viene definita come un'avventura action nella quale i giocatori vestono i panni di un principe persiano impegnato a spezzare una maledizione.

Un dettaglio interessante emerge dalla descrizione dei contenuti: l'ESRB cita una sequenza a scorrimento laterale in 2D, chiaro riferimento al Prince of Persia del 1989. Questo elemento lascia intendere la presenza di un easter egg giocabile, già noto ai fan della versione originale di Le Sabbie del Tempo.

Storicamente, la pubblicazione di una classificazione ESRB tende a collocarsi a ridosso dell'uscita sul mercato, anche se non si tratta di una regola assoluta. Nel caso di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, tuttavia, diversi indizi puntano verso una finestra ravvicinata.

Ubisoft ha confermato ufficialmente che il gioco arriverà entro il 31 marzo 2026, termine dell'anno fiscale della società. A questa informazione si affiancano le indicazioni dell'insider Tom Henderson, secondo cui la data di lancio sarebbe fissata al 16 gennaio. A rafforzare ulteriormente le ipotesi, nelle ultime ore il sito ufficiale del gioco ha ricevuto un aggiornamento, elemento che spesso precede comunicazioni di rilievo.

Considerando l'insieme di questi segnali, l'annuncio di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake potrebbe essere più vicino del previsto.

