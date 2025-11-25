Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, il remake è ancora vivo, secondo un rumor vedremo un trailer ai TGA

Il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, uno dei progetti più discussi e attesi del catalogo Ubisoft, sembra finalmente pronto a riemergere dopo anni di silenzio e revisioni profonde. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Insider Gaming, il gioco non solo riceverà un nuovo trailer durante i The Game Awards di dicembre, ma avrebbe anche una finestra di lancio fissata per la metà di gennaio 2026.

Si tratterebbe del primo vero aggiornamento sostanziale da parte di Ubisoft dopo un lungo periodo di assenza comunicativa, iniziato in seguito alle pesanti critiche ricevute dalla prima presentazione del remake nel 2021. Il progetto, inizialmente affidato agli studi Ubisoft di Mumbai e Pune, era stato accolto negativamente per via della qualità giudicata insufficiente delle animazioni e del comparto visivo.

Ciò aveva spinto Ubisoft a rivedere l'intero ciclo produttivo, spostando lo sviluppo e puntando a una ricostruzione più approfondita e fedele alle aspettative dei fan. Di recente, l'azienda ha confermato sui social che il team è ancora al lavoro, assicurando che il remake sta avanzando grazie alla dedizione degli sviluppatori.

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo potrebbe arrivare prima di Splinter Cell

Secondo il giornalista Mike Straw, l'uscita del remake di The Sands of Time dovrebbe precedere quella dell'altro grande progetto in lavorazione: il remake di Splinter Cell. Quest'ultimo, secondo i report, sarebbe previsto per la seconda metà del 2026 e starebbe procedendo con risultati promettenti. Ubisoft sembra quindi impegnata in una strategia chiara: rilanciare i suoi franchise storici modernizzandone l'impatto tecnico e narrativo.

Per quanto riguarda Prince of Persia, il remake manterrà la trama del classico del 2003, ma introdurrà aggiornamenti significativi ai personaggi e alle dinamiche di relazione. In particolare, Farah sarà più presente e avrà un ruolo narrativo più forte, con più interazioni e maggiore profondità caratteriale.

La scelta punta a offrire una versione rinnovata della storia, rispettosa dell'originale ma pensata per un pubblico moderno. Il gioco è previsto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se le indiscrezioni saranno confermate ai The Game Awards, i fan potrebbero finalmente ricevere una data di uscita definitiva.