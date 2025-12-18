Prezzi in salita di 200 dollari in 6 anni e vendite in calo: l'allarme di Circana sulle console

I dati Circana mostrano che le console costano in media 200 dollari in più rispetto al 2019 e questo ha causato un forte calo delle vendite negli USA. L'aumento dei costi dei componenti e la scarsità delle risorse minacciano il futuro del mercato e delle prossime generazioni

Il mercato delle console sta attraversando una delle fasi più delicate degli ultimi decenni. Secondo i più recenti dati diffusi da Circana per il mercato statunitense, il prezzo medio delle console e dell'hardware da gioco è aumentato di circa 200 dollari rispetto al 2019, un incremento che sta già producendo effetti negativi sulle vendite e che potrebbe avere conseguenze molto gravi nel medio periodo.

L'analisi, commentata dall'analista Mat Piscatella, evidenzia come novembre 2025 sia stato il mese peggiore per le vendite di hardware videoludico dal 1995 a oggi. Un dato particolarmente allarmante se si considera che novembre è tradizionalmente il periodo più forte dell'anno, grazie al Black Friday e alle promozioni pre-natalizie. Invece di trainare il mercato, le offerte non sono riuscite a compensare l'aumento dei prezzi, segnando un netto rallentamento della domanda.

Nel dettaglio, il prezzo medio pagato per una singola unità hardware negli Stati Uniti è passato dai 235 dollari del 2019 ai 439 dollari del novembre 2025. Parallelamente, le vendite sono crollate: dalle 3,9 milioni di unità vendute nel novembre 2019 si è scesi a circa 1,6 milioni nel 2025. Una flessione drastica che colpisce proprio il mercato considerato storicamente il più solido e redditizio a livello globale.

Le cause dell'incremento del prezzo delle console

Le cause di questo scenario sono molteplici, ma convergono tutte su un punto chiave: l'aumento dei costi di produzione. La scarsità di componenti fondamentali, come la memoria RAM, e il loro progressivo spostamento verso settori più remunerativi come l'intelligenza artificiale stanno mettendo sotto pressione i produttori di console. In questo contesto, le aziende hanno margini di manovra limitati e sono spesso costrette ad alzare i prezzi finali per mantenere la sostenibilità economica.

Secondo Piscatella, questa dinamica rischia di innescare una spirale pericolosa: prezzi più alti portano a vendite più basse, che a loro volta riducono i volumi e rendono ancora più difficile contenere i costi. Un circolo vizioso che potrebbe rivelarsi "potenzialmente catastrofico" per l'intero settore dei dispositivi da gioco.

Il quadro attuale solleva inoltre interrogativi importanti sul futuro delle console. L'ipotesi di lanciare una nuova generazione entro i prossimi due anni appare sempre più complessa, sia per la persistente crisi dei componenti sia per l'incertezza sui prezzi di lancio.