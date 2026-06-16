Prezzi console handheld alle stelle: la nuova Claw di MSI è un salasso

MSI ha ufficializzato prezzo e disponibilità della nuova Claw 8 EX AI+, prima console con chip Intel Arc G3 Extreme. Il dispositivo debutterà il 23 giugno a partire da 1.699 dollari e punta su specifiche di fascia alta, ma il prezzo supera ormai quello di molti notebook gaming

Steam Deck è stata solo un presagio perché, come si sospettava durante il Computex, le nuove console portatili con i chip G3 di Intel avranno un costo esorbitante, al punto tale da fare sembrare la proposta di Valve quasi conveniente al confronto, nonostante il listino sia spropositatamente lievitato. MSI, main partner di Intel, ha annunciato che la nuova Claw 8 EX AI+ con chip Arc G3 Extreme avrà un prezzo di partenza di 1.799 dollari (probabilmente pari al cambio in euro), una cifra che, poco meno di un anno fa, apriva le porte alla fascia medio-alta del segmento desktop.

Con questo debutto, la nuova console va a posizionarsi direttamente tra le più costose mai commercializzate finora. La configurazione annunciata integra 32 GB di memoria LPDDR5X, un SSD da 1 TB e il nuovo chip Intel nella variante più performante, il G3 Extreme, che promette un salto generazionale notevole anche rispetto alla controparte AMD di vecchia generazione installata su Steam Deck.

Il restante hardware, però, ripropone una scheda tecnica già vista sui modelli precedenti. Troviamo infatti un display IPS da 8 pollici con risoluzione di 1200p, refresh rate fino a 120 Hz e una luminosità di 500 nit, una batteria da 80 Wh, oltre ai joystick e trigger Hall Effect e due porte Thunderbolt 4. Anche il peso resta invariato e si attesta sui 795 grammi.

MSI è tra i produttori che hanno creduto maggiormente nella piattaforma Intel per il segmento degli handheld. Il nuovo Claw 8 EX AI+ rappresenta infatti la terza generazione di hardware Intel adottata dall'azienda. Il primo MSI Claw utilizzava processori Meteor Lake, mentre il precedente Claw 8 AI+ era basato su Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake".

Le novità del nuovo modello si concentrano quasi esclusivamente sul comparto di elaborazione. L'estetica e gran parte dei componenti non hanno subito modifiche sostanziali.

Il prezzo richiesto rappresenta quindi un importante cambio di scenario per il mercato dei PC gaming portatili. Il primo MSI Claw basato su Meteor Lake debuttò infatti a 699 euro ed è oggi reperibile a partire da 549 euro, mentre l'attuale MSI Claw 8 AI+ con Core Ultra 7 258V, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB parte da 926 euro. La nuova generazione registra quindi un prezzo praticamente raddoppiato rispetto al modello Lunar Lake, pur mantenendo inalterati molti degli altri elementi hardware.

Il confronto con la proposta AMD risulta altrettanto significativo. L'MSI Claw A8 con processore Ryzen Z2 Extreme, 24 GB di memoria e SSD da 1 TB parte infatti da 888 euro, meno della metà del prezzo richiesto per il nuovo modello con Intel Arc G3 Extreme. Certo, rinunciando anche a 8 GB di memoria RAM.

A questo punto, diventa difficile considerare le console portatili alimentate da Windows 11 come complementari di un tradizionale desktop o notebook. Molti utenti con un budget non troppo ampio probabilmente si troveranno davanti a un bivio nel quale una proposta del genere rappresenterà un'alternativa e non un completamento del proprio setup.