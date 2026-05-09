PRAGMATA non si ferma più: raggiunto un nuovo importante traguardo

PRAGMATA continua a crescere: il gioco ha appena raggiunto il target di 2 milioni di unità vendute, come confermato ufficialmente in queste ore, e ora guarda al futuro con obiettivi sempre più ambiziosi

PRAGMATA continua ad attirare nuovi giocatori. Dopo aver raggiunto il traguardo di 1 milione di copie vendute nel giro di appena 48 ore dal lancio, il nuovo gioco di Capcom ha superato un altro risultato importante. Il gioco continua a macinare vendite.

Un successo continuo

Con un breve video pubblicato sui social dall'account ufficiale, Capcom ha confermato che PRAGMATA ha raggiunto quota 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo, confermandosi un successo commerciale dopo gli ottimi risultati raggiunti al lancio.

La scelta di lanciare il titolo su tutte le principali piattaforme di gioco, dalla PS5 alle Xbox Series X e Serie S passando per il PC e la Switch 2, si è rivelata vincente. A questo punto, il titolo può guardare con fiducia al futuro: il target delle 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo non è poi così lontano e potrebbe essere raggiunto già questo mese. Capcom ci aggiornerà, senza dubbio, quando il gioco raggiungerà un nuovo traguardo commerciale nel corso del prossimo futuro.

ðŸ‰ PRAGMATA has sold over 2 million copies worldwide! ðŸ‰



Thank you to everyone for your support!



Here's a special drawing from Diana to celebrate!âœ¨#PRAGMATA pic.twitter.com/MqMSliG0IR -- PRAGMATA (@PRAGMATAgame) May 7, 2026

In bundle con le RTX

Ricordiamo che fino al prossimo 12 maggio è possibile ottenere gratis PRAGMATA per Steam acquistando una scheda video NVIDIA RTX Serie 50 oppure un computer con scheda video RTX Serie 50 integrata tra i modelli in promozione. Per maggiori dettagli sul bundle promozionale potete dare un'occhiata a questo articolo. La versione PC del gioco, anche grazie al DLSS 4 e al path tracing, è quella che riesce a garantire l'esperienza migliore dal punto di vista grafico.