Popucom si presenta come uno dei migliori coop mai realizzati per Nintendo Switch

Popucom è stata una delle rivelazioni al Nintendo Direct di oggi: un titolo cooperativo che si presenta divertente, colorato e adatto a tutti. Con una modalità party e boss fight, Popucom sarà disponibile per Nintendo Switch a partire dalle festività natalizie

Durante il Nintendo Direct di oggi, Popucom è stata forse una delle sorprese più interessanti presentate dal publisher. Si tratta di un'avventura platform cooperativa dal gameplay dinamico, caratterizzata da un mondo ampio e, soprattutto, estremamente colorato.

Il concetto alla base del gioco è piuttosto semplice e si basa proprio sui colori: i giocatori dovranno superare gli ostacoli utilizzando armi e gadget del colore corrispondente all'ostacolo stesso. Inoltre, al termine di ogni livello, sarà presente una boss fight con caratteristiche specifiche.

La dotazione è piuttosto ampia: i giocatori dovranno utilizzare scudi per ripararsi dai raggi laser, sparare sfere dello stesso colore per abbattere i nemici, o sfruttare droni per costruire piattaforme e passare da un edificio all'altro, ad esempio.

Il gioco supporta sia una modalità "coop only", che consente a due giocatori di affrontare l'avventura principale insieme, sia una modalità party che permette fino a quattro utenti di collaborare per superare livelli specifici. Insomma, un titolo che si adatta sia ai giocatori più impegnati che al divertimento per tutta la famiglia.

Nella sua semplicità, Popucom si presenta come uno dei titoli più divertenti per Nintendo Switch, tra quelli che accompagneranno la fortunata console durante il canto del cigno. Il gioco sarà disponibile durante le festività natalizie, anche se non è stata specificata una data esatta d'uscita.