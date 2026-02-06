Poker di Bethesda al Nintendo Direct: Indiana Jones, Fallout 4, Skyrim e Oblivion Remastered su Switch 2

Nintendo Switch 2 si prepara ad quattro delle produzioni di spicco di Bethesda: Indiana Jones e l'Antico Cerchio, Fallout 4: Anniversary Edition e The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Durante il Direct, lo sviluppatore ha confermato anche l'edizione fisica di Skyrim Anniversary Edition

Al Nintendo Direct di ieri dedicato alla nuova ibrida Switch 2, Bethesda Game Studiosha portato quattro dei suoi titoli di maggior successo che arriveranno sulla console durante l'anno: Indiana Jones e l'Antico Cerchio, Fallout 4, The Elder Scrolls: Oblivion Remastered e The Elder Scrolls: Skyrim Anniversary Edition.

Il debutto più atteso riguarda ovviamente Indiana Jones e l'Antico Cerchio, in uscita il 12 maggio 2026. Il gioco di azione-avventura a impronta cinematografica sviluppato da MachineGames porta i giocatori nel 1937, collocandosi narrativamente tra I predatori dell'arca perduta e L'ultima crociata.

La struttura punta su esplorazione, enigmi ambientali e combattimenti in un mix decisamente equilibrato e che si concentra per lo più sull'esperienza da archeologo. Un titolo che, nella nostra recensione, abbiamo profondamente apprezzato per la trama e il gameplay, oltre che per la grafica mozzafiato.

Il gioco sarà disponibile sia in formato fisico che digitale e sfrutterà alcune delle caratteristiche uniche dei nuovi Joy-Con. Inoltre, sin dal day 1, sarà disponibile all'acquisto anche il DLC L'Ordine dei Giganti.

Sempre quest'anno arriverà Fallout 4: Anniversary Edition. Più precisamente, il gioco sarà disponibile a partire dal 24 febbraio in formato digitale. L'edizione include tutti e sei gli add-on ufficiali e oltre 150 contenuti del Creation Club. Rilasciata in precedenza anche su PlayStation, Xbox e PC, quest'edizione si configura come la versione più completa del GDR ambientato nella Boston post-nucleare.

I giocatori potranno dedicarsi a combattimenti, costruzione di insediamenti, gestione delle risorse e alleanze, con una struttura sandbox che lascia ampio spazio alle scelte. A partire dal 28 aprile, il titolo sarà proposto anche in edizione fisica, ma la confezione conterrà esclusivamente il codice per riscattare il gioco dal Nintendo eShop.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition in realtà era già disponibile per Nintendo Switch 2 in edizione digitale, ma a partire dal 28 aprile 2026 sarà disponibile anche in edizione fisica.

Questa edizione include gioco base e le espansioni Dawnguard, Dragonborn e Hearthfire, oltre a miglioramenti tecnici come risoluzione aumentata, tempi di caricamento ridotti e ottimizzazione delle prestazioni. Il supporto a mouse tramite Joy-Con 2, comandi di movimento e amiibo consente di sfruttare appieno le caratteristiche della console. Presenti anche contenuti esclusivi Nintendo, ispirati a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, come Spada suprema, Scudo Hylia e Tunica del campione.

Manca, invece, una data d'uscita esatta per l'ultimo titolo del quartetto, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, che raggiungerà per la prima volta i giocatori Nintendo, ma in un generico 2026. Il progetto, sviluppato da Bethesda Game Studios insieme a Virtuos, aggiorna il capitolo del 2006 con grafica rinnovata, animazioni migliorate, menu modernizzati e interventi sui sistemi di progressione e creazione del personaggio.

Anche in questo caso, il gioco sarà proposto dapprima in edizione digitale e solo successivamente ne sarà rilasciata la copia fisica, la quale conterrà semplicemente il codice per riscattare comunque una copia digitale del gioco.