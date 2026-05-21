Pokémon Vento e Onda, brutte notizie: il prezzo sarà più alto rispetto agli altri giochi della serie

Amazon ha svelato il prezzo dei nuovi Pokémon Vento e Onda, in uscita nel corso del 2027. I prossimi capitoli della serie Pokémon costeranno 10 euro in più rispetto ai loro predecessori.

Tra le novità in arrivo per Nintendo Switch 2 ci sono anche Pokémon Vento e Onda. Si tratta dei nuovi capitoli della serie, pronta a introdurre la decima generazione di Pokémon. Il debutto è ancora lontano. Al momento, infatti, non c'è ancora una data ufficiale, ma i giochi arriveranno soltanto nel 2027. In attesa di maggiori dettagli, Amazon Germania potrebbe aver svelato il prezzo dei nuovi giochi che potrebbero costare 10 euro in più rispetto ai loro predecessori.

Prezzi più alti per i nuovi Pokémon Vento e Onda?

I nuovi Pokémon Vento e Onda dovrebbero entrare in fase di preordine con un prezzo di 79,99 euro, almeno stando alle informazioni rivelate da Amazon Germania che ha reso disponibile una pagina dedicata ai giochi (ancora online in questo momento). Si tratta di un aumento di 10 euro rispetto a Z-A e Pokopia, le ultime uscite della serie Pokémon.

Ricordiamo che Nintendo non adotta un listino fisso per i giochi disponibili in esclusiva su Switch 2, con prezzi compresi tra 59,99 euro e 89,99 euro per le edizioni fisiche dei giochi più richiesti (categoria in cui rientreranno senza dubbio i futuri Pokémon Vento e Onda). Bisognerà attendere qualche settimana per un annuncio ufficiale, ma il prezzo segnato da Amazon.de dovrebbe essere, quasi sicuramente, quello definitivo, anche considerando il fatto che la pagina del prodotto è ancora online a distanza di diverse ore. Per quanto riguarda la data di uscita, invece, l'ipotesi più probabile è quella di un lancio nell'autunno del prossimo anno.