Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia per Switch e Switch 2 hanno venduto tantissimo

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia hanno ottenuto ottimi risultati nelle prime settimane di disponibilità con più di 4 milioni di copie vendute tra Switch e Switch 2: per Nintendo è un successo

Il brand Pokémon è ancora fortissimo e la conferma arriva dai risultati ottenuti da Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia con le nuove versioni disponibili per Switch e Switch 2 dalla fine del mese di febbraio scorso. I numeri ottenuti dai due giochi sono davvero notevoli ma non sorprendono: i titoli della serie Pokémon continuano a registrare ottimi risultati in termini di vendite.

Un successo sorprendente

In poche settimane, infatti, i giochi sono riusciti a registrare vendite davvero sorprendenti, considerando le pochissime novità rispetto ai titoli originali (lanciati nel 2004 su Game Boy Advance) e il prezzo non trascurabile (19,99 euro).

Come confermato da Nintendo, in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari dell'ultimo trimestre, i giochi hanno raggiunto e superato quota 4 milioni di copie vendute nelle prime sei settimane dal lancio.

Si tratta di un risultato davvero notevole, anche perché il lavoro di "sviluppo" fatto da Nintendo per ottimizzare Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia per Switch e Switch 2 è stato minimo.

Di fatto, si tratta di un'operazione a costo quasi zero che ha permesso all'azienda di monetizzare, ancora una volta, giochi che hanno più di 20 anni sulle spalle ma che continuano a convincere i giocatori.

Sulla scia del successo di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, Nintendo potrebbe ora lanciare anche le versioni Rubino, Zaffiro e Smeraldo per Switch e Switch 2, andando ad arricchire lo store con altri titoli storici, proposti con pochissime novità. Ulteriori dettagli in merito alle prossime mosse di Nintendo e ai nuovi titoli della serie Pokémon per Switch e Switch 2 arriveranno a breve.