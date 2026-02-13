Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia: in arrivo il remake del remake?

Nintendo potrebbe riproporre Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia: secondo un nuovo report, infatti, i giochi potrebbero "ritornare" anche se non è ancora chiaro in che forma

Il prossimo 27 febbraio è in programma il Pokémon Day e all'orizzonte potrebbero esserci diverse novità per il franchise, a partire dalla presentazione della decima generazione che dovrebbe essere accompagnata dai nuovi giochi Wind e Waves. A sorpresa, però, ci potrebbe essere spazio anche per il ritorno di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, lanciati nel 2004 su Game Boy Advance come remake di Pokémon Rosso e Blu. All'orizzonte potrebbe ora esserci spazio per una nuova versione dei due giochi che sono ambientati nella regione di Kanto e si concentrano principalmente sulla prima generazione.

Un remake in arrivo?

Ad anticipare l'arrivo di novità è l'insider Riddle_Khu che ha pubblicato un post su X aggiungendo un semplice e chiaro messaggio "Ritorneranno presto" con riferimento proprio a Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia.

Al momento, le informazioni sono limitate e non è chiaro quali saranno le scelte di Nintendo. I due giochi potrebbero ritornare con una remaster che avrebbe l'obiettivo di aggiornare il comparto grafico, cercando di attualizzarlo.

They will return soon~ pic.twitter.com/hwB2Ntsn8H -- Khu Beating Around The Bush (@Riddler_Khu) February 11, 2026

C'è anche l'ipotesi di un vero e proprio remake, con un'operazione molto particolare considerando che i due giochi nascono a loro volta come remake dei primi titoli della serie Pokémon. In questo caso, Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia potrebbero essere rifatti da zero, riprendendo le meccaniche di Perla Splendente e Diamante Lucente.

Tutte le ipotesi sono sul tavolo. Per saperne di più bisognerà attendere la fine del mese di febbraio e il prossimo Pokémon Day. Nel frattempo, nel corso dei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori aggiornamenti in merito.