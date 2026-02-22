Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia arrivano su Switch: preordini aperti

Nintendo ha confermato il ritorno di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia che debutteranno a breve su Switch e Switch 2: i preordini sono già aperti sull'eShop della casa nipponica, ecco prezzi e dettagli

Il prossimo 27 febbraio ci sarà la presentazione ufficiale dei "nuovi" Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia per Nintendo Switch e Switch 2. La riedizione dei titoli, a loro volta remake dei primi storici giochi della serie Pokémon (Rosso e Blu), è già confermata ufficialmente con un trailer già online e anche con l'apertura dei preordini. Ecco tutti i dettagli.

Giochi per veri appassionati

Le nuove versioni per Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia pesano appena 38 MB ciascuna. Non si tratta, infatti, di remake ma delle versioni originali, lanciate su Game Boy Advance nel 2004 e pronte ad arrivare sulle più recenti console di Nintendo tramite emulazione. Dal punto di vista tecnico, dovrebbero esserci ottimizzazioni per adattare i giochi agli schermi attuali. Ci sarà anche la modalità multi-giocatore in locale e anche la compatibilità con Pokémon Home. I due giochi, ricordiamo, riporteranno gli allenatori nella regione di Kanto e, rispetto alle versioni originali, aggiungono anche l'arcipelago di Settipelago, con la possibilità di catturare Pokémon della regione di Johto, non presenti nei titoli originali (Rosso e Blu).

I giochi sono già disponibili in preordine tramite il Nintendo eShop:

Il prezzo è di 19,99 euro, con data di uscita programmata per il prossimo 27 febbraio 2026. Per gli appassionati e per chi non ha mai avuto modo di giocare a uno di questi titoli (o intende recuperarli sfruttando le più moderne console di Nintendo) si tratta di un'occasione da cogliere al volo, nonostante un prezzo probabilmente un po' troppo elevato. Qui di sotto potete dare un'occhiata al trailer ufficiale appena diffuso online.