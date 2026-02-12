Pokémon Pokopia: la durata della storia sarà di 20-40 ore, ma la vera esperienza saranno i contenuti extra

Pokémon Pokopia si prepara al debutto su Nintendo Switch 2 il prossimo 5 marzo 2026, proponendo un'esperienza diversa rispetto ai tradizionali capitoli della serie. Invece di concentrarsi sulle battaglie e sulla competizione, il titolo invita i giocatori a vivere un'avventura più rilassata, costruendo una comunità di Pokémon su un'isola deserta.

E, secondo il director Takuto Edagawa, l'esperienza andrà ben oltre la semplice conclusione della storia principale. In un'intervista concessa a IGN, Edagawa ha spiegato che completare Pokopia non significa necessariamente arrivare ai titoli di coda.

La durata media della campagna si aggirerà tra le 20 e le 40 ore, ma il tempo effettivo dipenderà fortemente dallo stile di gioco di ciascun utente. "L'intero concetto è creare un mondo con i Pokémon e vivere con loro", ha dichiarato il director, sottolineando come il design del gioco incoraggi a proseguire anche dopo il finale.

Pokémon Pokopia: durata e ulteriori dettagli sull'esperienza

Il cuore dell'esperienza ruota attorno alla possibilità di interpretare un Ditto e sviluppare un'isola accogliente per altri Pokémon, convincendoli a unirsi alla comunità. Il gameplay sembra puntare su esplorazione, personalizzazione e interazioni sociali piuttosto che sul combattimento tradizionale. L'obiettivo è offrire una sorta di "vacanza digitale" per i fan di lunga data, un rifugio virtuale dove rilassarsi insieme ai propri Pokémon preferiti.

Edagawa ha lasciato intendere che, una volta conclusa la storia principale, i giocatori troveranno ulteriori attività e contenuti. Pur senza entrare nei dettagli, ha promesso "altre cose da sperimentare dopo l'end roll". Questo potrebbe tradursi in nuove opportunità di personalizzazione, eventi speciali o persino apparizioni di Pokémon Leggendari, ampliando ulteriormente la longevità del titolo.

La filosofia di Pokopia sembra quindi puntare sulla continuità e sulla rigiocabilità. Non si tratta semplicemente di completare una trama, ma di costruire e coltivare un mondo vivo insieme ai Pokémon.