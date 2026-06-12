Pokémon Go utilizzato per addestrare i droni militari? Cosa è emerso sui dati Niantic

L'addestramento dei sistemi di navigazione visiva per droni militari ha sfruttato i dati cartografici raccolti ignaramente da milioni di utenti della celebre applicazione Niantic. Il contractor statunitense Vantor ha integrato i modelli per superare il jamming sul campo di battaglia

Niantic Spatial ha concesso in licenza i dati derivati da circa 30 miliardi di scansioni ambientali, raccolte in anni di attività dai giocatori di Pokémon Go, per l'addestramento di algoritmi di navigazione visiva destinati adesso, forse, a droni militari e robotica da guerra.

La partnership, siglata il 16 dicembre 2025 con il contractor della difesa statunitense Vantor (precedentemente noto come Maxar Intelligence), ha l'obiettivo di integrare il sistema di localizzazione terrestre basato su fotocamere con il software di navigazione aerea Raptor di Vantor. Questa sinergia permetterà ai velivoli senza pilota e agli assetti sul campo di operare in ambienti ad alta densità, dove i segnali GPS vengono costantemente oscurati o alterati da contromisure e jammer.

I videogiocatori hanno registrato per anni brevi filmati a 360 gradi dei cosiddetti Pokéstop in cambio di ricompense digitali, accettando termini di servizio che conferivano a Niantic una licenza trasferibile sulle immagini. Questi dati hanno alimentato un Visual Positioning System (VPS) in grado di determinare la posizione esatta di una telecamera incrociando i punti di riferimento visivi con una mappa tridimensionale preesistente. Il CTO di Niantic Spatial, Brian McClendon, ha confermato l'efficacia di questo approccio per la robotica attiva in zone dove i GPS di solito falliscono, e la connettività satellitare è assente. Proprio come i territori di guerra.

Il legame storico con l'intelligence e il nodo del consenso dell'utente

A creare questa analogia è stato un nuovo articolo di DroneXL, che sottolinea come le radici dell'azienda mostrino una continuità strutturale con gli apparati di sicurezza governativi. Niantic è nata infatti come evoluzione di Keyhole, una società di dati geografici che nel 2003 ha ricevuto finanziamenti da In-Q-Tel, il braccio di venture capital della CIA, per supportare le truppe statunitensi durante le operazioni in Iraq.

Successivamente acquisita da Google e poi scissa, la divisione legata ai videogiochi è stata ceduta nel maggio 2025 a Savvy Games Group, entità controllata dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita, per 3,5 miliardi di dollari, mentre la piattaforma tecnologica di mappatura è rimasta indipendente sotto il marchio Niantic Spatial.

Interpellata sulla sovrapposizione tra i database commerciali e le applicazioni belliche, Vantor ha dichiarato che non utilizzerà i dati correnti del videogioco, ma ha rifiutato di confermare se il modello di intelligenza artificiale integrato nei propri sistemi sia stato addestrato in passato con quelle specifiche metriche. Niantic Spatial ha invece ammesso l'impiego delle scansioni per lo sviluppo di una versione preliminare del suo ecosistema di navigazione.

Gli esperti di etica tecnologica dell'Università di Delft, citati dalla fonte, hanno evidenziato l'impossibilità tecnica di tracciare o espungere i dati originari una volta che questi sono stati assimilati dai modelli predittivi, configurando una problematica legata al consenso informato degli utenti, i quali hanno ceduto le immagini della propria quotidianità per finalità ludiche senza prevederne il potenziale impiego nei programmi di armamento.