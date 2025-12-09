Pokémon GO introduce gli scambi a distanza: una feature apprezzata e richiesta ma con troppi limiti

Pokémon GO introduce finalmente gli scambi a distanza, ma il sistema richiede di raggiungere il nuovo livello Amici per Sempre con 180 punti amicizia. Ci sono sfide settimanali per velocizzare il processo, ma restano molte limitazioni, come i 30 giorni obbligatori prima di poter scambiare un Pokémon

Dopo anni di richieste insistenti da parte della community, Niantic ha finalmente inserito in Pokémon GO la possibilità di scambiare creature a distanza. La funzione, annunciata con l'ultimo aggiornamento, permette teoricamente di effettuare scambi con giocatori provenienti da qualsiasi parte del mondo. Tuttavia, l'entusiasmo iniziale si è rapidamente scontrato con una lunga serie di condizioni che rendono il sistema meno immediato di quanto molti sperassero.

La prima grande barriera è l'introduzione di un nuovo livello di amicizia, denominato "Amici per Sempre". Fino a oggi, il grado più alto era "Grandi Amici", ottenibile con 90 punti amicizia. Con il nuovo aggiornamento, però, raggiungere la possibilità di scambiare a distanza richiede ben 180 punti. Tradotto in pratica, significherebbe interagire ogni giorno con un giocatore per circa sei mesi, se si parte da zero.

Niantic ha comunque aggiunto una meccanica pensata per accelerare il processo: le sfide settimanali di gruppo. Questi incarichi, affrontabili in squadre da quattro, possono fornire sette punti amicizia aggiuntivi una volta completati. La quantità di contributo richiesta non è rigida: un singolo giocatore può portare a termine l'intero obiettivo e far guadagnare i punti anche agli altri membri.

Pokémon Go: cosa succede una volta raggiunto il livello "Amici per sempre"?

Una volta raggiunto il livello di "Amici per Sempre", si sbloccano le funzioni del Remote Trading, ma con ulteriori limitazioni. Per proporre uno scambio, ogni giocatore deve contrassegnare i Pokémon che è disposto a cedere con un'apposita etichetta. Le due parti possono quindi visionare le proposte reciproche e decidere se procedere o interrompere la trattativa in qualsiasi momento. La funzione consente anche di effettuare Scambi Fortunati, ma non semplifica altri vincoli già presenti.

L'ostacolo più criticato è senza dubbio il limite dei 30 giorni: nessun Pokémon può essere scambiato finché non è passato un mese dalla sua cattura, impedendo scambi immediati di Pokémon appena ottenuti. A questo si aggiungono le consuete esclusioni: non possono essere scambiati Pokémon Ombra, Mitici, quelli già scambiati in passato, i Pokémon in difesa di Palestre, i compagni attivi o quelli in Mega Evoluzione, così come forme speciali come Zacian e Zamazenta coronati.

Nonostante le restrizioni, il nuovo livello di amicizia offre ricompense extra e permette di accumulare risorse dedicate alle transazioni a distanza. Molti giocatori avrebbero preferito un sistema più snello, ma questo aggiornamento rappresenta comunque un primo passo verso una funzione richiesta sin dagli inizi del gioco.