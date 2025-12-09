Pokémon GO introduce gli scambi a distanza: una feature apprezzata e richiesta ma con troppi limiti

Pokémon GO introduce gli scambi a distanza: una feature apprezzata e richiesta ma con troppi limiti

Pokémon GO introduce finalmente gli scambi a distanza, ma il sistema richiede di raggiungere il nuovo livello Amici per Sempre con 180 punti amicizia. Ci sono sfide settimanali per velocizzare il processo, ma restano molte limitazioni, come i 30 giorni obbligatori prima di poter scambiare un Pokémon

Dopo anni di richieste insistenti da parte della community, Niantic ha finalmente inserito in Pokémon GO la possibilità di scambiare creature a distanza. La funzione, annunciata con l'ultimo aggiornamento, permette teoricamente di effettuare scambi con giocatori provenienti da qualsiasi parte del mondo. Tuttavia, l'entusiasmo iniziale si è rapidamente scontrato con una lunga serie di condizioni che rendono il sistema meno immediato di quanto molti sperassero.

La prima grande barriera è l'introduzione di un nuovo livello di amicizia, denominato "Amici per Sempre". Fino a oggi, il grado più alto era "Grandi Amici", ottenibile con 90 punti amicizia. Con il nuovo aggiornamento, però, raggiungere la possibilità di scambiare a distanza richiede ben 180 punti. Tradotto in pratica, significherebbe interagire ogni giorno con un giocatore per circa sei mesi, se si parte da zero.

Niantic ha comunque aggiunto una meccanica pensata per accelerare il processo: le sfide settimanali di gruppo. Questi incarichi, affrontabili in squadre da quattro, possono fornire sette punti amicizia aggiuntivi una volta completati. La quantità di contributo richiesta non è rigida: un singolo giocatore può portare a termine l'intero obiettivo e far guadagnare i punti anche agli altri membri.

Pokémon Go: cosa succede una volta raggiunto il livello "Amici per sempre"?

Una volta raggiunto il livello di "Amici per Sempre", si sbloccano le funzioni del Remote Trading, ma con ulteriori limitazioni. Per proporre uno scambio, ogni giocatore deve contrassegnare i Pokémon che è disposto a cedere con un'apposita etichetta. Le due parti possono quindi visionare le proposte reciproche e decidere se procedere o interrompere la trattativa in qualsiasi momento. La funzione consente anche di effettuare Scambi Fortunati, ma non semplifica altri vincoli già presenti.

L'ostacolo più criticato è senza dubbio il limite dei 30 giorni: nessun Pokémon può essere scambiato finché non è passato un mese dalla sua cattura, impedendo scambi immediati di Pokémon appena ottenuti. A questo si aggiungono le consuete esclusioni: non possono essere scambiati Pokémon Ombra, Mitici, quelli già scambiati in passato, i Pokémon in difesa di Palestre, i compagni attivi o quelli in Mega Evoluzione, così come forme speciali come Zacian e Zamazenta coronati.

Nonostante le restrizioni, il nuovo livello di amicizia offre ricompense extra e permette di accumulare risorse dedicate alle transazioni a distanza. Molti giocatori avrebbero preferito un sistema più snello, ma questo aggiornamento rappresenta comunque un primo passo verso una funzione richiesta sin dagli inizi del gioco.

Silent Bob09 Dicembre 2025, 13:54 #1
Mai giocato ai giochi pokemon in vita mia, ma nel tempo ho sentito tante di quelle curiosità da sembrare di averci giocato.

Confesso però che pensavo che sto gioco lo avevo chiuso, non immaginavo fosse ancora utilizzato
demon7709 Dicembre 2025, 14:52 #2
Ah perchè esiste ancora pokemon go?
CYRANO09 Dicembre 2025, 15:01 #3
Originariamente inviato da: demon77
Ah perchè esiste ancora pokemon go?


io ci gioco ogni giorno




Clmsalmsalmsòlmsòlòsl,
demon7709 Dicembre 2025, 15:29 #4
Originariamente inviato da: CYRANO
io ci gioco ogni giorno


Mentirossssso!!
biometallo09 Dicembre 2025, 15:50 #5
Originariamente inviato da: Silent Bob
Mai giocato ai giochi pokemon in vita mia, ma nel tempo ho sentito tante di quelle curiosità da sembrare di averci giocato.

Confesso però che pensavo che sto gioco lo avevo chiuso, non immaginavo fosse ancora utilizzato


Originariamente inviato da: demon77
Ah perchè esiste ancora pokemon go?


premetto che io stesso me ne ero quasi dimenticato oltre al fatto che quella roba non la toccherei nemmeno con un bastone lungo trenta metri (citazione... anche se non ricordo più tratta da cosa ) ma stando a gemini ci sarebbero ancora circa 30 milioni di giocatori attivi nel mondo e anche se mancano dati certi dovrebbe esserci anche una "forte community" attiva in Italia...

