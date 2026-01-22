Pokémon arriva negli Universal Studios con un'attrazione permanente

Pokémon avrà una nuova attrazione permanente negli Universal Studios. Il debutto è previsto a Osaka, in Giappone, e sarà seguito da un parco simile a Orlando, negli USA. L'esperienza promette un'immersione iper-realistica e interattiva, inserendosi nelle celebrazioni per il 30º anniversario del franchise

Pokémon è pronto a fare ufficialmente il suo ingresso negli Universal Studios. Con un comunicato congiunto, The Pokémon Company e Universal Studios hanno annunciato la realizzazione di una nuova attrazione permanente dedicata al celebre franchise, che andrà ad affiancare marchi già presenti nei parchi come Nintendo e Harry Potter.

Il progetto promette un'esperienza interattiva di nuova generazione, pensata per immergere completamente i visitatori nel mondo dei Pokémon. Secondo quanto dichiarato, l'attrazione sarà basata su un'esperienza "iper-realistica" in grado di stimolare tutti e cinque i sensi, portando l'universo Pokémon alla vita in un modo mai visto prima.

L'obiettivo è offrire un'interazione profonda e coinvolgente, capace di conquistare sia i fan di lunga data sia le nuove generazioni. Anche se i dettagli specifici sul funzionamento dell'attrazione non sono stati ancora rivelati, le premesse suggeriscono un uso avanzato di tecnologia, scenografie e storytelling immersivo.

Il debutto dell'attrazione a tema Pokèmon agli Universal Studios

Il debutto avverrà inizialmente presso Universal Studios Japan, a Osaka. Successivamente, l'esperienza verrà introdotta anche negli Stati Uniti, nel parco Universal Studios di Orlando, in Florida. Al momento non è stata comunicata una finestra temporale ufficiale per l'apertura, ma si tratta della prima attrazione Pokémon permanente all'interno degli Universal Studios. Finora, infatti, i personaggi del franchise erano presenti solo in modo temporaneo attraverso parate, spettacoli dal vivo e merchandising, in particolare nel parco giapponese.

Mark Woodbury, responsabile dei parchi a tema Universal, ha sottolineato l'importanza dell'accordo, definendo Pokémon "uno dei franchise più amati al mondo" e affermando che questa partnership permetterà di offrire agli ospiti un'esperienza innovativa e memorabile.

Anche il CEO di The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, ha evidenziato come il progetto rappresenti un'opportunità per creare nuove forme di intrattenimento uniche per i parchi a tema, capaci di sorprendere il pubblico globale. L'annuncio rientra in un anno particolarmente significativo per il brand, che nel 2026 celebra il suo 30º anniversario.