Pocket Max, la nuova console Mangmi punta su prestazioni e coinvolgimento della community

Mangmi Pocket Max è una nuova console portatile per il retrogaming con display OLED da 7 pollici a 144 Hz. Le specifiche complete non sono ancora note, ma si ipotizza uno Snapdragon 865. La community potrà decidere le varianti di colore tramite votazione online. Prezzo e data restano ignoti

Mangmi torna a far parlare di sé nel panorama del retrogaming portatile con il nuovo Pocket Max, una console che punta in alto e che, fin dalle prime fasi, coinvolge direttamente la propria community. Dopo una presentazione iniziale limitata a un teaser piuttosto enigmatico, l'azienda cinese ha pubblicato nuove immagini ufficiali e ha annunciato una scelta insolita: saranno gli utenti a decidere le varianti di colore del dispositivo finale.

Il produttore ha chiarito che il Pocket Max non sarà un modello entry-level. Anche se le specifiche complete non sono ancora state rese pubbliche, è confermata la presenza di un display OLED da 7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, una caratteristica decisamente premium per una console portatile dedicata al retrogaming. La risoluzione dello schermo rimane al momento sconosciuta, così come la configurazione hardware definitiva.

Secondo indiscrezioni emerse in precedenza grazie a benchmark apparsi su Geekbench, il Pocket Max potrebbe essere equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 865. Se confermata, questa scelta collocherebbe la console in una fascia di prestazioni elevata, adatta non solo all'emulazione dei sistemi classici, ma anche a piattaforme più esigenti.

La colorazione del Pocket Max verrà scelta dagli utenti: una decisione importante

Mangmi ha deciso di affidare alla propria base di appassionati una decisione estetica importante. Attraverso il canale Discord ufficiale e il social X, gli utenti possono votare per le combinazioni cromatiche che verranno effettivamente prodotte. Le opzioni iniziali sono tre: bianco, nero e una versione Retro GB, chiaramente ispirata al design delle storiche console portatili degli anni '90. Le votazioni resteranno aperte per cinque giorni, rafforzando il legame tra brand e community.

Dal punto di vista del design e dei controlli, il Pocket Max segue uno schema familiare ma curato. Sono presenti due joystick analogici retroilluminati, un classico D-pad, pulsanti frontali disposti a diamante e tasti dorsali posteriori. A questi si aggiungono pulsanti extra posizionati nella parte superiore del pannello frontale, pensati per funzioni aggiuntive o scorciatoie. L'audio sarà affidato a uno speaker integrato, che secondo Mangmi offrirà una qualità soddisfacente per il gaming portatile.

Al momento restano ignoti sia la data di lancio sia il prezzo ufficiale. Tuttavia, considerando le specifiche ipotizzate e la qualità dei componenti, un costo di partenza intorno ai 200 dollari appare plausibile.