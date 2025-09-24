PlayStation, tutto pronto per lo State of Play di settembre: un gioco sarà protagonista

Sony ha annunciato che oggi andrà in onda un nuovo State of Play, uno degli eventi digitali più seguiti dalla community PlayStation. Lo show inizierà alle 23:00 ora italiana e potrà essere seguito in diretta sia su YouTube che su Twitch, con una durata complessiva di circa 35 minuti.

Il programma sarà ricco di contenuti e includerà aggiornamenti sui titoli dei PlayStation Studios, oltre a novità da parte di publisher terzi e progetti indipendenti. Tuttavia, l'attenzione principale sarà rivolta a Saros, il nuovo progetto di Housemarque, lo studio finlandese noto per il successo di Returnal.

Durante l'evento verrà mostrato un gameplay esteso di quasi cinque minuti, catturato direttamente su PS5. Sarà quindi la prima occasione concreta per osservare più da vicino le dinamiche di gioco, le ambientazioni e il tono narrativo di questo attesissimo titolo.

State of Play settembre: ulteriori dettagli

Saros era stato rivelato ufficialmente all'inizio di quest'anno, suscitando grande interesse grazie al suo mix di azione frenetica e ambientazione sci-fi. Il gioco vedrà come protagonista Rahul Kohli, attore britannico che darà volto e voce al personaggio principale, un esploratore interstellare impegnato a sopravvivere su un pianeta alieno ostile.

Le prime immagini e il trailer di annuncio avevano già lasciato intravedere atmosfere cupe e un mondo ricco di dettagli, ma lo State of Play di oggi promette di svelare molto di più. Con Returnal, Housemarque aveva ridefinito il genere roguelike d'azione su console (il gioco è poi sbarcato anche su PC), conquistando pubblico e critica con un gameplay intenso e una trama intrigante.

Per questo motivo l'attesa nei confronti di Saros è particolarmente alta: ci si aspetta un titolo capace di alzare ulteriormente l'asticella, in grado di mantenere lo stile unico dello studio condito da nuove idee. Lo State of Play di oggi si preannuncia quindi come un appuntamento imperdibile per i fan PlayStation e per tutti i possessori di una PS5.