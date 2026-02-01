PlayStation Portal con display OLED: Sony ci sta pensando?

In attesa dell'arrivo della PS6, che potrebbe essere rimandata a causa della crisi delle memorie, Sony potrebbe tornare ad aggiornare l'ecosistema PlayStation con un nuovo prodotto hardware. Secondo un nuovo leak firmato dall'insider Kepler, fonte affidabile per quanto riguarda le news legate al mondo Sony, nel corso del 2026 potrebbe esserci il debutto della nuova PlayStation Portal OLED.

Un salto di qualità per lo schermo

La nuova PlayStation Portal OLED sarà una revisione hardware dell'attuale Portal con la possibilità di sfruttare un pannello OLED per migliorare l'esperienza d'uso degli utenti. Oltre al nuovo pannello potrebbero esserci altre piccole novità al comparto tecnico e alla scocca della Portal ma, al momento, le informazioni in merito sono molto limitate.

L'introduzione di un display OLED potrebbe essere una buona "scusa" per incrementare il prezzo e realizzare un prodotto in grado di offrire profitti maggiori. Come detto in apertura, il lancio del nuovo modello potrebbe essere previsto per il 2026. Probabilmente, le vendite potrebbero partire nel corso della seconda metà dell'anno.

La PlayStation Portal sembra aver raggiunto obiettivi soddisfacenti per Sony, che però non ha fornito alcun dettaglio in merito alle vendite. Si stimano, infatti, almeno 2 milioni di unità vendute sul mercato USA.

Questo risultato potrebbe aver convinto Sony a investire ancora nella Portal, andando a realizzare una variante con display OLED e alcune novità tecniche in grado di rappresentare un aggiornamento valido del prodotto. Sulla questione ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane quando potrebbe arrivare anche una conferma ufficiale.