PlayStation Portal: arriva lo Streaming nel cloud per i giochi PS5

Da oggi, 6 novembre, PlayStation Portal introduce lo Streaming nel cloud per i giochi PS5, disponibile per gli abbonati PlayStation Plus Premium. L'aggiornamento porta un'interfaccia rinnovata, audio 3D, acquisti in-game e nuove funzioni di accessibilità. I titoli PS5 saranno giocabili in streaming fino al 4K

Sony ha annunciato uno degli aggiornamenti più importanti per il PlayStation Portal, il dispositivo di gioco portatile lanciato nel novembre 2023. A partire da oggi, 6 novembre, i membri PlayStation Plus Premium possono finalmente accedere allo Streaming nel cloud dei titoli per PlayStation 5, aprendo una nuova frontiera per il gioco in mobilità.

Con questa funzione, gli utenti possono riprodurre in streaming una selezione di giochi digitali per PS5 direttamente dalla propria raccolta, senza la necessità di connettersi a una console tramite Riproduzione remota. Sono migliaia i titoli compatibili già al lancio, tra cui grandi successi come Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, GTA V, Resident Evil 4 e Ghost of Ytei. Anche centinaia di titoli dai cataloghi PlayStation Plus Extra e Premium, come Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy e The Last of Us Parte II Remastered, possono essere giocati in streaming.

L'aggiornamento introduce inoltre una nuova interfaccia utente con tre sezioni principali: Riproduzione remota, Streaming nel cloud e Cerca. Quest'ultima permette di individuare rapidamente i giochi compatibili e, in caso di assenza di licenza, offre un QR code per completare l'acquisto tramite PlayStation App.

PlayStation Portal: quali sono le novità tecniche oltre al cloud?

Tra le novità tecniche, il PS Portal ora supporta l'audio 3D, sia con cuffie cablate sia con dispositivi wireless compatibili, come PULSE Explore e PULSE Elite. Arriva anche un blocco con codice d'accesso per maggiore sicurezza, e una schermata dedicata allo stato della rete per monitorare la connessione durante lo streaming.

Gli utenti possono inoltre effettuare acquisti in-game durante lo Streaming nel cloud, accedere a nuove opzioni di accessibilità (lettore schermo, testo regolabile) e ricevere inviti di gioco per entrare in sessioni multigiocatore istantaneamente.

Sony ha anche rivelato i requisiti di connessione consigliati per lo streaming: 2160p (4K) a 52 Mbps, 1440p a 38 Mbps, 1080p a 23 Mbps e 720p a 13 Mbps. Con questo aggiornamento, PlayStation Portal si afferma come una vera piattaforma cloud, capace di offrire esperienze di gioco complete ovunque ci sia una connessione stabile.