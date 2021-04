PlayStation Now: arriva il supporto ai 1080p per lo streaming dei giochi

Lanciata ufficialmente in Italia nella primavera 2019, PlayStation Now è la piattaforma di gioco in streaming di Sony. Sono centinaia i giochi disponibili nel catalogo, tra titoli di ultima e penultima generazione e quelli rilasciati su PS3 e PS2, tutti giocabili on demand. C'è però un problema: attualmente, la riproduzione dei giochi in streaming si limita alla risoluzione 720p, tutt'altro che equiparabile alla qualità offerta da altri servizi (Google Stadia e xCloud).

Oggi arriva la notizia tanto attesa dagli utenti di PlayStation Now: la piattaforma on demand accoglie finalmente il supporto ai 1080p, ma non per tutti i titoli.

PS Now: arriva finalmente la risoluzione 1080p

L'annuncio arriva tramite un tweet di Sony: il supporto alla risoluzione 1080p sarà disponibile a partire da questa settimana. Il rollout raggiungerà i territori in cui PlayStation Now è attualmente disponibile, dunque Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone. Il rilascio dell'aggiornamento sarà graduale e potrebbe richiedere diversi giorni per essere completato.

PlayStation Now will begin rolling out support for streaming 1080p capable games this week.



The rollout will occur over the next several weeks across Europe, US, Canada, and Japan, where PlayStation Now is available. pic.twitter.com/OEHWHtMTw8 — PlayStation (@PlayStation) April 22, 2021

La compagnia nipponica specifica, tuttavia, che i 1080p saranno supportati solo da alcuni giochi "compatibili". Non viene rivelata l'identità di questi titoli, ma è molto probabile che riguarderà le produzioni più scaricate del catalogo e quelle più recenti. Tra i "fortunati", a quanto pare, troveremo Marvel's Avengers, Borderlands 3 e The Long Dark, ovvero le ultime produzioni ad essere sbarcate sulla piattaforma on demand di Sony.

A tal proposito, ricordiamo che il download gratuito offerto da PlayStation Now non include l'upgrade next-gen rilasciato per i suddetti Marvel's Avengers e Borderlands 3. Questi, pertanto, resteranno giocabili in versione standard (PS4) anche se riprodotti su PlayStation 5.