'PlayStation è un'azienda terribile, sta rallentando l'evoluzione', ma i numeri lo smentiscono
Michael Pachter, analista del settore, ha definito Sony una "compagnia terribile", accusandola di frenare l'evoluzione dei videogiochi per il suo modello console-centrico. Secondo lui il futuro appartiene a cloud, intelligenza artificiale e giochi via smart TVdi Vittorio Rienzo pubblicata il 02 Ottobre 2025, alle 11:01 nel canale Videogames
SonyPlaystation
Torna a far parlare di sé Michael Patcher, analista e veterano del settore videoludico, stavolta per alcune dichiarazioni poco edificanti nei confronti di Sony. Durante un'intervista con Yahoo Finance, Patcher ha definito Sony "un'azienda terribile" e l'ha accusata di limitare lo sviluppo tecnologico nel settore.
Secondo la sua visione, l'azienda giapponese sarebbe ancora troppo legata a un modello console-centrico, mentre il futuro del gaming si muoverebbe verso esperienze in streaming direttamente su smart TV, sfruttando cloud computing e intelligenza artificiale.
Pachter ha paragonato l'evoluzione dei videogiochi a quella già avvenuta nel mondo del cinema e delle serie TV con Netflix: nessuna spesa legata ad hardware e supporti fisici, ma una piattaforma digitale accessibile ovunque, con giochi free-to-play disponibili in tempo reale e una libreria completa di contenuti. In questo scenario, secondo l'analista, i veri protagonisti sarebbero i provider cloud, capaci di offrire servizi avanzati senza l'obbligo di possedere una console.
Tuttavia, i numeri sembrano non condividere l'idea di Patcher. PlayStation 5 è attualmente una delle console più vendute di sempre, una preferenza chiara espressa dai consumatori nei confronti dell'offerta Sony. Lo stesso vale per Nintendo Switch che, a differenza della nuova Switch 2 e delle sue Game-Key Card, ha offerto la quasi totalità dei titoli in formato fisico e accessibili anche offline.
Peraltro, Sony investe nel cloud gaming sin dal 2012, quando acquisì Gaikai, e nel 2014 ha rilasciato PlayStation Now, un servizio in streaming che consente anche ai giocatori PC di accedere a una selezione di titoli in tempo reale senza alcun download.
Certo, come è stato spiegato in più occasioni, il publisher giapponese non è intenzionato ad abbandonare la piattaforma hardware, né il formato fisico. Piuttosto, è orientato su un modello ibrido che consenta ai consumatori di scegliere quale proposta commerciale accettare in base alle proprie esigenze e preferenze.
Nel frattempo, ha anche chiarito che PlayStation non sarà più un ecosistema chiuso, soprattutto perché è l'azienda stessa a ritenere il PC gaming una realtà non trascurabile. Insomma, per quanto la società nipponica non abbia condiviso il modello di Microsoft, sembra comunque intenzionata ad ampliare i suoi orizzonti in altri segmenti fino a qualche fa inesplorati. Tuttavia, Michael Patcher ritiene questa strategia fin troppo conservativa.
6 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Ma IA... dio... no
Ma che si beve questo qui la mattina? Qualcuno gli dà retta come analista?
Poi questo tizio può dire qualsiasi cosa, ma affermare che "il futuro appartiene a cloud, intelligenza artificiale e giochi via smart TV" significa non aver capito che cosa vuole veramente un giocatore.
Da parte mia posso dire che tutte e tre le prospettive suddette le scarterò senza battere ciglio. Dovesse mai concretizzarsi un futuro del genere, mi darò al solo retrogaming per il resto della mia vita.
Che Sony però sia terribile è vero nell'ultima gen ha fatto un sacco di scelte contro la propria utenza
Che Sony però sia terribile è vero nell'ultima gen ha fatto un sacco di scelte contro la propria utenza
Beh, allora può stringere la mano alla M$
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".