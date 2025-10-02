'PlayStation è un'azienda terribile, sta rallentando l'evoluzione', ma i numeri lo smentiscono

Michael Pachter, analista del settore, ha definito Sony una "compagnia terribile", accusandola di frenare l'evoluzione dei videogiochi per il suo modello console-centrico. Secondo lui il futuro appartiene a cloud, intelligenza artificiale e giochi via smart TV

Torna a far parlare di sé Michael Patcher, analista e veterano del settore videoludico, stavolta per alcune dichiarazioni poco edificanti nei confronti di Sony. Durante un'intervista con Yahoo Finance, Patcher ha definito Sony "un'azienda terribile" e l'ha accusata di limitare lo sviluppo tecnologico nel settore.

Secondo la sua visione, l'azienda giapponese sarebbe ancora troppo legata a un modello console-centrico, mentre il futuro del gaming si muoverebbe verso esperienze in streaming direttamente su smart TV, sfruttando cloud computing e intelligenza artificiale.

Pachter ha paragonato l'evoluzione dei videogiochi a quella già avvenuta nel mondo del cinema e delle serie TV con Netflix: nessuna spesa legata ad hardware e supporti fisici, ma una piattaforma digitale accessibile ovunque, con giochi free-to-play disponibili in tempo reale e una libreria completa di contenuti. In questo scenario, secondo l'analista, i veri protagonisti sarebbero i provider cloud, capaci di offrire servizi avanzati senza l'obbligo di possedere una console.

Tuttavia, i numeri sembrano non condividere l'idea di Patcher. PlayStation 5 è attualmente una delle console più vendute di sempre, una preferenza chiara espressa dai consumatori nei confronti dell'offerta Sony. Lo stesso vale per Nintendo Switch che, a differenza della nuova Switch 2 e delle sue Game-Key Card, ha offerto la quasi totalità dei titoli in formato fisico e accessibili anche offline.

Peraltro, Sony investe nel cloud gaming sin dal 2012, quando acquisì Gaikai, e nel 2014 ha rilasciato PlayStation Now, un servizio in streaming che consente anche ai giocatori PC di accedere a una selezione di titoli in tempo reale senza alcun download.

Certo, come è stato spiegato in più occasioni, il publisher giapponese non è intenzionato ad abbandonare la piattaforma hardware, né il formato fisico. Piuttosto, è orientato su un modello ibrido che consenta ai consumatori di scegliere quale proposta commerciale accettare in base alle proprie esigenze e preferenze.

Nel frattempo, ha anche chiarito che PlayStation non sarà più un ecosistema chiuso, soprattutto perché è l'azienda stessa a ritenere il PC gaming una realtà non trascurabile. Insomma, per quanto la società nipponica non abbia condiviso il modello di Microsoft, sembra comunque intenzionata ad ampliare i suoi orizzonti in altri segmenti fino a qualche fa inesplorati. Tuttavia, Michael Patcher ritiene questa strategia fin troppo conservativa.