PlayStation annuncia lo State of Play di febbraio: durata record e tanti annunci previsti

PlayStation ha annunciato ufficialmente un nuovo State of Play, e tutto lascia pensare che sarà il più lungo e ambizioso di sempre. Dopo settimane di rumor e speculazioni, Sony ha confermato che il primo State of Play del 2026 andrà in onda giovedì 12 febbraio, con una durata superiore ai 60 minuti, un traguardo mai raggiunto prima da questo formato. L'evento sarà trasmesso in diretta su YouTube e Twitch alle 23:00 ora italiana, permettendo a milioni di fan in tutto il mondo di seguirlo in tempo reale.

L'annuncio arriva dopo un periodo di relativa calma per gli eventi PlayStation. L'ultimo State of Play aveva infatti mostrato per la prima volta in modo approfondito Marvel's Wolverine di Insomniac Games, oltre a chiarire diversi dettagli su Saros, il nuovo roguelite fantascientifico sviluppato da Housemarque. Ora, con il 2026 ormai avviato, Sony sembra pronta a scoprire una parte importante della propria strategia per l'anno in corso.

Secondo quanto riportato nel post ufficiale sul PlayStation Blog, lo showcase sarà un evento completo, con annunci, aggiornamenti di gameplay e nuove rivelazioni. Verranno presentati titoli di terze parti, produzioni indie e soprattutto progetti di grande rilievo dei PlayStation Studios. Anche se non sono stati anticipati nomi specifici, la durata estesa suggerisce un programma particolarmente ricco.

Ulteriori dettagli sullo State of Play del 12 febbraio

Negli ultimi giorni, inoltre, Guerrilla Games ha sorpreso tutti con l'annuncio improvviso di Horizon: Hunters Gathering, il secondo progetto online ambientato nell'universo di Horizon, vociferato da tempo. Non è escluso che durante lo State of Play possano arrivare nuovi dettagli o aggiornamenti sui playtest, anche se la tempistica ravvicinata all'annuncio ha lasciato molti perplessi.

Guardando al futuro, il 2026 di PlayStation sembra ruotare soprattutto attorno alle produzioni first-party come Saros e Marvel's Wolverine, affiancate da un supporto solido di titoli di terze parti. A questo si aggiunge Marathon di Bungie, in arrivo a marzo, che sta lentamente riconquistando l'attenzione del pubblico grazie a una campagna marketing rinnovata.

Con una durata record e nessun limite apparente su ciò che potrebbe essere mostrato, questo State of Play promette di essere uno degli eventi più imprevedibili ed entusiasmanti del 2026 e degli ultimi anni.