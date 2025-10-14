PlayStation 6 vs Xbox Magnus: il rumor svela le specifiche, è iniziata una nuova console war?

Secondo un leak del noto insider KeplerL2, le specifiche di PlayStation 6 e Xbox Magnus sarebbero ormai definitive. La console Microsoft offrirà prestazioni superiori in tutti i giochi, mentre PS6 punterà sulla potenza AI.

pubblicata il , alle 15:01 nel canale Videogames
Il futuro delle console next-gen comincia a farsi sempre più chiaro. Secondo nuovi rumor provenienti dai forum di NeoGAF, le specifiche tecniche della PlayStation 6 e della prossima Xbox, nome in codice Xbox Magnus, sarebbero ormai definitive. A diffondere la notizia è stato KeplerL2, noto leaker vicino all'ambiente AMD, già autore di diverse anticipazioni rivelatesi accurate.

Secondo quanto riportato, Microsoft avrebbe ancora una volta un vantaggio tecnico, grazie a una console progettata per offrire prestazioni superiori in praticamente tutti i giochi rispetto alla rivale di casa Sony. Le indiscrezioni confermano quanto già accennato dallo youtuber Moore's Law Is Dead, che aveva parlato di una differenza tangibile tra i due sistemi, nonostante la nuova PlayStation 6 prometta comunque un grande salto rispetto all'attuale generazione.

Stando ai rumor, il processore della PS6 si caratterizzerebbe per meno core e frequenze inferiori rispetto a quello di Xbox Magnus, oltre a meno unità di calcolo (CU), meno ROPs, frequenze GPU inferiori e minor cache e larghezza di banda della memoria. La differenza non sarebbe enorme, ma sufficiente a garantire a Microsoft un vantaggio prestazionale costante.

PS6 e Xbox Magnus: specifiche e intelligenza artificiale

Sony sembra puntare forte sull'intelligenza artificiale, come peraltro fatto capire anche in occasione di un recente annuncio congiunto con AMD: la PS6 dovrebbe raggiungere una potenza di calcolo di circa 1200 TOPS (trilioni di operazioni al secondo), un'enorme crescita rispetto ai 300 TOPS stimati per la PS5 Pro. Ciò suggerisce un'integrazione più profonda di tecnologie AI per il rendering, il supporto agli sviluppatori e funzioni avanzate di gioco.

Le informazioni trapelate includono anche i tagli di memoria RAM previsti: 36 GB per Xbox Magnus, 30 GB per PlayStation 6 e 24 GB per la futura console portatile Sony. Si tratta di un netto incremento rispetto ai 16 GB presenti su PS5 e Xbox Series X, necessario per sostenere la crescente importanza del ray tracing e delle funzionalità legate all'AI.

Un dettaglio curioso riguarda la strategia di mercato: Sony dovrebbe essere l'unica azienda a proporre due modelli con specifiche differenti, mentre Microsoft non sembrerebbe intenzionata, almeno per ora, a rilasciare una versione light di Xbox Magnus. Entrambe le console dovrebbero debuttare intorno al 2027.

14 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti
TorettoMilano14 Ottobre 2025, 15:11 #1
davvero fosse così immagino i giochi di ps6 portatile e ps6 siano uguali. e si ripeterebbe l'errore di microsoft di obbligare gli sviluppatori a sviluppare per una console meno potente e poi adattare per quella più potente

parlo da spettatore, sono curioso di come evolverà il tutto
Paganetor14 Ottobre 2025, 15:24 #2
considerando che già oggi le attuali console gestiscono bene gli schermi 4k, spero che finalmente tolcano un po' di artefatti dalle immagini generate. Tra l'altro non sento la necessità di salure ulteriormente con i fotogrammi al secondo, non vorrei che si facessero prendere la mano e sparassero fuori numeri esagerati con qualità bassa...

PS: chissà se saranno versioni con lettore BR e/o se ci saranno le !all digital". Io spero nelle prime
PS2: sarà interessante capire anche il discorso sulla retrocompatibilità, con le precedenti versioni di console ha contribuito parecchio alla diffusione dell'hardware nuovo!
Lain8414 Ottobre 2025, 15:34 #3
Game Pass a parte, dopo quello che hanno combinato con l'Xbox Series X, il lor voler diventare "publisher" e l'assenza di esclusive, per me il brand Xbox ha fatto la stessa fine di Sega.
Basta console, solo giochi eventualmente sulla piattaforma che possiedo o che prenderò in futuro (e non sarà una Xbox).
coschizza14 Ottobre 2025, 15:40 #4
Originariamente inviato da: TorettoMilano
davvero fosse così immagino i giochi di ps6 portatile e ps6 siano uguali. e si ripeterebbe l'errore di microsoft di obbligare gli sviluppatori a sviluppare per una console meno potente e poi adattare per quella più potente

parlo da spettatore, sono curioso di come evolverà il tutto


la portatile non puo essere prestante come la fissa quindi i giochi non saranno uguali
Alodesign14 Ottobre 2025, 15:44 #5
Sembrava strano non uscissero per star dietro a GTA 6.
coschizza14 Ottobre 2025, 15:45 #6
Originariamente inviato da: Alodesign
Sembrava strano non uscissero per star dietro a GTA 6.


gta6 uscira 1 o 2 anni prima della console
Alodesign14 Ottobre 2025, 15:55 #7
Originariamente inviato da: coschizza
gta6 uscira 1 o 2 anni prima della console


26 Maggio 2026. Se fanno uscire queste console per Natale 2026 o poco dopo, non saranno passati 2 anni.
coschizza14 Ottobre 2025, 16:07 #8
Originariamente inviato da: Alodesign
26 Maggio 2026. Se fanno uscire queste console per Natale 2026 o poco dopo, non saranno passati 2 anni.


la console è prevista per il 2027 2028, nessuno ha mai parlato di 2026
Alodesign14 Ottobre 2025, 16:32 #9
Originariamente inviato da: coschizza
la console è prevista per il 2027 2028, nessuno ha mai parlato di 2026


Mi sono perso questa notizia. Puoi metterla qui?
Perché io leggo ovunque 2027 (senza specifiche del Quarter).
Titanox214 Ottobre 2025, 17:20 #10
anche series x era la console più potente dell'universo...risultato? non è uscito niente di first party mentre nei third nessuna differenza.

Comunque si parla di ps6, nuova xbox ecc ma ancora mancano i giochi per ps5 e series x figuriamoci per ps5 pro 700 euro di console con accessori basici mancanti da comprare a parte a oggi completamente inutile
