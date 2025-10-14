PlayStation 6 vs Xbox Magnus: il rumor svela le specifiche, è iniziata una nuova console war?

Secondo un leak del noto insider KeplerL2, le specifiche di PlayStation 6 e Xbox Magnus sarebbero ormai definitive. La console Microsoft offrirà prestazioni superiori in tutti i giochi, mentre PS6 punterà sulla potenza AI.

Il futuro delle console next-gen comincia a farsi sempre più chiaro. Secondo nuovi rumor provenienti dai forum di NeoGAF, le specifiche tecniche della PlayStation 6 e della prossima Xbox, nome in codice Xbox Magnus, sarebbero ormai definitive. A diffondere la notizia è stato KeplerL2, noto leaker vicino all'ambiente AMD, già autore di diverse anticipazioni rivelatesi accurate.

Secondo quanto riportato, Microsoft avrebbe ancora una volta un vantaggio tecnico, grazie a una console progettata per offrire prestazioni superiori in praticamente tutti i giochi rispetto alla rivale di casa Sony. Le indiscrezioni confermano quanto già accennato dallo youtuber Moore's Law Is Dead, che aveva parlato di una differenza tangibile tra i due sistemi, nonostante la nuova PlayStation 6 prometta comunque un grande salto rispetto all'attuale generazione.

Stando ai rumor, il processore della PS6 si caratterizzerebbe per meno core e frequenze inferiori rispetto a quello di Xbox Magnus, oltre a meno unità di calcolo (CU), meno ROPs, frequenze GPU inferiori e minor cache e larghezza di banda della memoria. La differenza non sarebbe enorme, ma sufficiente a garantire a Microsoft un vantaggio prestazionale costante.

PS6 e Xbox Magnus: specifiche e intelligenza artificiale

Sony sembra puntare forte sull'intelligenza artificiale, come peraltro fatto capire anche in occasione di un recente annuncio congiunto con AMD: la PS6 dovrebbe raggiungere una potenza di calcolo di circa 1200 TOPS (trilioni di operazioni al secondo), un'enorme crescita rispetto ai 300 TOPS stimati per la PS5 Pro. Ciò suggerisce un'integrazione più profonda di tecnologie AI per il rendering, il supporto agli sviluppatori e funzioni avanzate di gioco.

Le informazioni trapelate includono anche i tagli di memoria RAM previsti: 36 GB per Xbox Magnus, 30 GB per PlayStation 6 e 24 GB per la futura console portatile Sony. Si tratta di un netto incremento rispetto ai 16 GB presenti su PS5 e Xbox Series X, necessario per sostenere la crescente importanza del ray tracing e delle funzionalità legate all'AI.

Un dettaglio curioso riguarda la strategia di mercato: Sony dovrebbe essere l'unica azienda a proporre due modelli con specifiche differenti, mentre Microsoft non sembrerebbe intenzionata, almeno per ora, a rilasciare una versione light di Xbox Magnus. Entrambe le console dovrebbero debuttare intorno al 2027.