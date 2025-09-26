PlayStation 5 Slim con lettore Blu-ray scende sotto i 500: scopri perché conviene ora

PlayStation 5 Slim con lettore Blu-ray è disponibile su Amazon a 499, con SSD da 1TB e design più compatto. Il bundle con DualSense White offre un'esperienza multiplayer immediata

PlayStation 5 Slim è finalmente disponibile a prezzo competitivo su Amazon. La console con lettore Blu-ray viene proposta a 499 , un valore interessante considerando le specifiche tecniche aggiornate. E considerando che si tratta della versione Standard, con lettore ottico Blu-ray incluso.

Il nuovo modello monta un SSD interno da 1TB, leggermente più capiente rispetto ai 825GB del modello precedente, per tempi di caricamento ridotti e più spazio per giochi e contenuti digitali. Le dimensioni della console sono state ridotte del 30% e il peso del 18%, facilitando linserimento in qualsiasi ambiente domestico.

Esteticamente, PlayStation 5 Slim adotta quattro pannelli con finitura superiore lucida e inferiore opaca. Il bundle include anche un controller DualSense White, ideale per sessioni multiplayer in split-screen, mentre chi desidera il supporto verticale può acquistare lo stand separato a 29,99.

La nuova PlayStation 5 Slim offre quindi un equilibrio tra prestazioni, design compatto e esperienza multiplayer immediata, tutto a un prezzo contenuto.