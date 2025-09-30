PlayStation 5 Slim a 399 o bundle con NBA 2K26 a 499? Ecco quale conviene davvero

PlayStation 5 Console Edizione Digital Slim è disponibile su Amazon a 399, mentre il bundle con NBA 2K26 e lettore Blu-ray costa 499,99. Per chi punta a risparmiare, il modello digital offre ottime prestazioni senza rinunciare all'esperienza PS5

La PlayStation 5 Slim in edizione Digital è disponibile su Amazon a 399. Questa versione della console di Sony mette a disposizione l'esperienza completa next-gen pur assenza del lettore ottico Blu-ray. Il modello include SSD da 1TB, controller wireless DualSense e il gioco pre-installato ASTRO's PLAYROOM.

Per chi cerca anche il gioco NBA 2K26, esiste il bundle PS5 Slim + NBA 2K26 a 499,99, che aggiunge il lettore Blu-ray e il codice del gioco Standard Edition. NBA 2K26 sfrutta il feedback aptico del DualSense, tempi di caricamento rapidissimi e modalità immersive come MyCAREER, MyTEAM e MyNBA, oltre a supportare fino a 10 giocatori online con PlayStation Plus.

Nonostante il bundle aggiunga il Blu-ray, il risparmio sul modello Digital Slim è evidente: a 399 si ottiene la stessa potenza hardware, la stessa capacità SSD e la stessa esperienza di gioco digitale, il che rende il modello base più conveniente per chi non ha necessità di leggere dischi fisici.