PlayStation 5 in sconto: prezzo abbassato a 349 per la console Sony

Se stavate pensando di acquistare una console next-gen, potrebbe essere il momento giusto: la PlayStation 5 risulta ora proposta su Amazon a un prezzo sensibilmente più basso rispetto a quello che si tende a vedere di norma. Una riduzione che rende la console ancora più appetibile per chi vuole giocare con titoli attuali senza dover attendere sconti sporadici.

La PS5 conserva tutte le sue caratteristiche di punta: potenza hardware, compatibilità con giochi 4K, SSD ultraveloce per caricamenti rapidi e unesperienza di gioco fluida e immersiva. Per molti giocatori, è l'equilibrio ideale tra prestazioni e prezzo.

Questa offerta rappresenta un'ottima opportunità per aggiornare la propria postazione, entrare nel mondo PlayStation o fare un regalo  specialmente considerando che le console di nuova generazione raramente scendono sotto una certa soglia di prezzo. Se cercate un buon compromesso tra costo e potenza di calcolo, questa PS5 in promozione è sicuramente da prendere in considerazione.