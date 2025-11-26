Piratare Battlefield 6? Davvero una pessima idea, gli hacker non vedono l'ora che ci proviate!

La diffusione di Battlefield 6 ha attirato gruppi cybercriminali che sfruttano falsi installer di una presunta versione crackata per sottrarre credenziali, portafogli crypto e dati sensibili. Le release fake imitano nomi noti nella scena del cracking come RUNE o InsaneRamZes

Il successo commerciale di Battlefield 6, lanciato a ottobre, ha generato un'ondata di minacce informatiche che stanno colpendo i giocatori più incauti. Secondo le analisi di Bitdefender, la rete si è riempita di falsi installer, finte copie pirata e trainer compromessi, tutti progettati per sottrarre informazioni sensibili invece di fornire l'accesso, illegale, al titolo o ai cheat.

Stando a un'analisi di BitDefender, molti file diffusi tramite torrent, forum o piattaforme non ufficiali usano i nomi di gruppi realmente attivi nella scena del cracking, come InsaneRamZes e RUNE, così da apparire credibili. La confusione è aumentata quando una versione pirata firmata effettivamente da RUNE è comparsa in rete, rendendo più difficile individuare i contenuti infetti.

Tra le prime minacce identificate ci sono finti trainer che, una volta avviati, scandagliano le cartelle alla ricerca di password, cookie di sessione, token di accesso e portafogli di criptovalute, oltre a dati provenienti da app come Discord.

Una seconda categoria di minacce punta su tecniche più sofisticate. Un file distribuito come 'Battlefield 6.GOG-InsaneRamZes' controlla la lingua e l'area geografica del sistema e si disattiva su configurazioni russe o dei Paesi CIS, un comportamento tipico del malware sviluppato in quelle regioni.

Il codice evita le API di Windows usando hash opachi, adotta controlli temporali per individuare sandbox e fa pensare a un interesse verso credenziali legate allo sviluppo software o a sistemi cloud.

Un terzo caso riguarda una immagine ISO firmata RUNE contenente un loader che installa un agente remoto persistente. Questo componente tenta ripetutamente di contattare un dominio associato all'infrastruttura Google, probabilmente per confondersi nel traffico legittimo o instradare i comandi verso il dispositivo infettato. La struttura del codice suggerisce funzioni di esecuzione remota e esfiltrazione di dati.

La popolarità del gioco ha spinto molti utenti a credere che esistano già copie pirata funzionanti, nonostante Battlefield 6 integri un DRM che per il momento non è stato ancora bypassato.