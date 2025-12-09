Phantom Blade Zero: la data di uscita verrà svelata ai The Game Awards 2025

Phantom Blade Zero sarà protagonista ai The Game Awards dell'11 dicembre, dove verrà finalmente rivelata la data di uscita. Un nuovo teaser mostra il protagonista Soul affrontare un minaccioso leone danzante, possibile boss del gioco. L'action RPG di S-GAME promette 2030 ore di storia e forte rigiocabilità

L'attesa per Phantom Blade Zero, l'ambizioso action RPG di S-GAME, sta finalmente per giungere a una svolta. Dopo mesi di silenzio e poche apparizioni pubbliche, il titolo tornerà ufficialmente sotto i riflettori durante i The Game Awards del prossimo 11 dicembre, dove verrà finalmente rivelata la sua data di uscita, promessa dallo studio entro la fine del 2025.

La conferma arriva direttamente dagli organizzatori dell'evento, che sui social hanno diffuso un nuovo e intrigante teaser accompagnato dalla frase "il leone si risveglia". Il breve filmato mostra l'assassino Soul, protagonista del gioco, mentre si imbatte in una figura inquietante: un imponente leone danzante, una creatura che mescola estetica folkloristica e minaccia palpabile.

#PhantomBladeZero promised to reveal its release date in 2025.



Next Thursday, the lion awakens.



The world premiere announcement arrives live at #TheGameAwards.#TGA2025 #Kungfupunk #Gaming pic.twitter.com/OVNeVnNO1I The Game Awards (@thegameawards) December 7, 2025

Il boss, appollaiato su una struttura sopraelevata, osserva silenziosamente il protagonista prima di mettersi in posizione, pronto allo scontro. Il trailer si interrompe bruscamente, lasciando intuire che la sua battaglia completa potrebbe essere una delle nuove sequenze mostrate durante lo show.

Data d'uscita e non solo: ai TGA ulteriori dettagli su Phantom Blade Zero

Questo particolare ha subito acceso il paragone con il celebre Divine Beast Dancing Lion di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, creatura iconica per il suo design spettacolare e la sua complessità meccanica. Se S-GAME fosse riuscita a trarne ispirazione mantenendo una propria identità visiva e ludica, gli appassionati potrebbero trovarsi di fronte a uno dei boss più memorabili dell'intero progetto.

Phantom Blade Zero è attualmente in sviluppo per PS5 e PC e si presenta come un action estremamente stilizzato, con combattimenti coreografati e un'ambientazione che fonde elementi wuxia, steampunk e dark fantasy. L'ultimo trailer mostrato in precedenza aveva introdotto Pang Town, una delle aree principali, mettendo in evidenza gli scontri contro la sinistra faceless cult, un'organizzazione misteriosa che sembra occupare un ruolo centrale nella trama.

S-GAME ha definito il gioco come un'esperienza dalla forte rigiocabilità: la campagna principale dovrebbe durare 2030 ore, ma il team ha affermato che il giocatore vedrà solamente il 30% dei contenuti durante la sua prima partita. Ciò suggerisce una struttura ramificata, ricca di segreti, percorsi alternativi e sfide opzionali.