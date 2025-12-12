Phantom Blade Zero ha finalmente una data d'uscita: l'annuncio ai TGA con un nuovo trailer

Ai The Game Awards 2025 è stata finalmente annunciata la data d'uscita di Phantom Blade Zero, action RPG cinese annunciato nel 2023 che si ispira alle atmosfere e alle acrobazie del cinema sulle arti marziali che ha caratterizzato gli anni '70

Phantom Blade Zero torna sotto i riflettori durante i The Game Awards 2025 con un annuncio atteso da tempo: la data di uscita. Il gioco arriverà sugli scaffali il 9 settembre 2026 su PlayStation 5 e PC. S-Game ha accompagnato la comunicazione con un nuovo trailer che alterna scene narrative inedite e un'ampia panoramica del sistema di combattimento.

Presentato per la prima volta nel 2023, il progetto ha attirato l'attenzione degli appassionati grazie a uno stile visivo ricercato e a un approccio tecnico che punta su azioni rapide, combo stilizzate e un ritmo marcatamente diverso dai tradizionali soulslike. Il team ha infatti ribadito più volte che Phantom Blade Zero non appartiene a quel filone, pur condividendo il livello di sfida.

La demo mostrata a Gamescom, infatti, hanno evidenziato un combat system costruito su velocità, precisione dei colpi e movimenti coreografici che richiamano l'estetica dei grandi film di arti marziali. Non a caso, il creatore Liang ha citato come fonti d'ispirazione autori iconici quali Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li e Donnie Yen, con l'obiettivo di ricreare l'atmosfera del cinema kung fu degli anni '70.

Il gioco rappresenta quindi un action RPG che incorpora influenze di titoli come Devil May Cry e Ninja Gaiden, con un equilibrio tra narrativa, combattimenti ravvicinati e ambientazioni dal forte impatto visivo.

Phantom Blade Zero è una nuova dimostrazione di un'industria cinese in costante crescita che si sta pian piano ritagliando uno spazio di rilievo nel settore dei videogiochi. All'apice troviamo indubbiamente Black Myth Wukong, un RPG dalle forti influenze soulslike, ma che è riuscito a distinguersi positivamente per un impatto visivo e un gameplay di prim'ordine.

Il nuovo trailer conferma l'attenzione del team per animazioni fluide, coreografie elaborate e scenari ricchi di dettagli. Probabilmente, l'attesa fino al 2026 servirà a perfezionare un titolo che si presenta decisamente ambizioso.