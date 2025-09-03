Il reboot di Perfect Dark è stato cancellato dopo la chiusura di The Initiative e labbandono di Crystal Dynamics. Un possibile accordo tra Embracer e Take-Two avrebbe potuto salvare il progetto, ma i disaccordi sui diritti del franchise hanno portato alla cancellazione definitiva

La travagliata – e sperata – rinascita di Perfect Dark si è conclusa con la cancellazione definitiva del progetto, dopo anni di sviluppo complessi e cambi di rotta. Secondo quanto riportato da Bloomberg, ci sarebbe stata una possibilità di salvezza. Take-Two, infatti, aveva avviato una trattativa con Embracer Group, proprietaria di Crystal Dynamics, per rilevare il progetto da Microsoft. L'intesa avrebbe permesso a Take-Two di finanziare e pubblicare il gioco, ma le discussioni si sarebbero arenate di fronte a disaccordi sulla proprietà a lungo termine del franchise.

Di conseguenza, Crystal Dynamics è stata costretta ad abbandonare lo sviluppo e a procedere con nuovi licenziamenti, dopo quelli già seguiti alla chiusura di The Initiative, lo studio interno di Microsoft che inizialmente guidava il reboot.

Annunciato nel 2020, Perfect Dark aveva vissuto uno sviluppo turbolento: rallentamenti, scarsi progressi e critiche sullo stato del progetto si erano susseguiti negli anni. Nel 2023 era stato descritto come "un grande caos prolungato", mentre nel 2024 la pubblicazione del primo trailer di gameplay aveva riacceso le speranze della community. Tuttavia, nel luglio di quest'anno, Microsoft ha deciso di cancellare definitivamente il gioco, chiudendo lo studio e lasciando svanire il possibile accordo di salvataggio.

La vicenda ricorda da vicino altri casi recenti, come quello di Hi-Fi Rush, salvato dalla chiusura grazie alla cessione di Tango Gameworks a Krafton. In questo caso, però, Microsoft non ha voluto rinunciare ai diritti della serie acquisiti nel 2002 con l'acquisto di Rare. Un dettaglio che, secondo molti osservatori, ha pesato più della volontà di riportare in vita un franchise storico, nato come erede spirituale di GoldenEye 007.

Al momento, ciò che rimane del progetto sono i trailer diffusi negli scorsi anni e qualche intervista degli sviluppatori. Per i fan, invece, resta la delusione di un ritorno promesso, ma che forse non si realizzerà mai.