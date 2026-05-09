'Perché c***o permettiamo a questa gente di fare recensioni': il producer di Mortal Kombat 2 furioso con la critica

Mentre, come di consueto, un adattamento cinematografico di un videogioco divide pubblico e critica, il producer di Mortal Kombat 2 si è scagliato senza mezzi termini su quest'ultima, poiché ritiene che a stento conosca il gioco, ma gli viene consentito di esprimere un giudizio

tra critica specializzata, stampa di settore e pubblico, confermando quanto le trasposizioni cinematografiche dei videogiochi continuino a generare giudizi profondamente divergenti. Il nuovo adattamento del celebre franchise videoludico, forte di un budget stimato di 80 milioni di dollari, ha raccolto pareri favorevoli da alcune testate legate al mondo gaming come GamesRadar e IGN, ma ha subito valutazioni decisamente più severe da parte di numerosi media cinematografici mainstream.

Tra le recensioni più dure emergono definizioni particolarmente pesanti: la tedesca AV Club ha liquidato il film come "spazzatura", Hollywood Reporter lo ha definito "di cattivo gusto", mentre Vulture ha parlato di un'opera "profondamente depressiva". Una spaccatura che ricorda quanto già visto con altre produzioni tratte da videogiochi di grande richiamo, dove il rispetto del materiale originale spesso ha influenzato la percezione e il giudizio di chi non aveva familiarità con il titolo.

A intervenire direttamente nella discussione è stato Todd Garner, produttore di Mortal Kombat 2 e del precedente capitolo, che attraverso X ha espresso senza filtri il proprio disappunto verso alcune recensioni. Garner ha sostenuto che diversi critici non abbiano alcuna conoscenza del videogioco e del suo canone narrativo, il che rappresenta un enorme limite per la comprensione dell'opera.

Il produttore ha anche ironizzato su una recensione che criticava la presenza di un personaggio con un occhio laser (Kano) che, secondo lui, evidenzia una scarsa conoscenza dell'universo di Mortal Kombat.

Some of these reviews are cracking me up. Its clear they have never played the game and have no idea what the fans want or ANY of the rules/ canon of Mortal Kombat. One reviewer was mad that a guy had a laser eye! Why the fuck do we still allow people that dont have any love — Todd Garner (@Todd_Garner) May 6, 2026

"Alcune di queste recensioni mi fanno sbellicare dalle risate. È chiaro che non hanno mai giocato al gioco e non hanno idea di cosa vogliano i fan o DI NESSUNA delle regole/canone di Mortal Kombat. Un recensore era incazzato perché un tizio 'aveva un occhio laser!' Perché c***o permettiamo ancora a gente che non ha nessun amore per il genere di recensire questi film! Sconcertante" ha scritto il produttore su X.

Secondo Garner, il problema risiede nella distanza tra chi recensisce e il pubblico storico della saga. D'altronde, chi ha seguito il progetto sa benissimo che il film è ricco di fan service e si caratterizza per la natura "caciarona" e violenta che da sempre definisce il videogioco.

D'altro canto, però, va anche riconosciuta la diversa natura che film e videogioco hanno. Quest'ultimo si rivolge inevitabilmente ai giocatori e in particolare agli appassionati di picchiaduro, quindi un pubblico estremamente specifico e consapevole. Viceversa, il film rappresenta un blockbuster hollywoodiano, forte di una campagna di marketing di ampia portata e che, inevitabilmente, invita al cinema anche chi magari il videogioco neanche lo conosce.

Nonostante questo, Garner continua a ritenere che anche il film sia rivolto a un pubblico relativamente "di nicchia". Di fatti, ha accettato con molta più comprensione le critiche arrivate dai fan che, invece, hanno una conoscenza del gioco più o meno approfondita.

Mortal Kombat 2, così come il primo, non è un film perfetto e si trascina alcune scelte non proprio in linea con la lore del videogioco. L'introduzione di Cole Young - che in effetti è piuttosto debole come personaggio - è stata aspramente criticata anche all'uscita del primo film. Lo stesso vale per l'idea dell'Arcana, una spiegazione delle abilità dei personaggi, che però i videogiocatori non hanno gradito. Inoltre, nel caso della nuova pellicola, disappunto è stato espresso nei confronti del rapporto tra Mileena e Kitana.

Fair — Todd Garner (@Todd_Garner) May 6, 2026

A un fan che ha fatto presente tutte queste scelte, concludendo l'intervento con "non credo tu sia nella posizione di scagliare alcuna pietra", Garner ha risposto semplicemente con "Onesto".

Insomma, il combattimento principale di Mortal Kombat 2 è sul suo posizionamento in ambito cinematografico. Così come per le pellicole degli anni '90 con Christopher Lambert, successivamente diventate un cult tra i B-Movie, anche questo reboot è destinato, ancora una volta, a far discutere.