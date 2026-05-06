Per giocare su PC servono almeno 32 GB di RAM? Cosa ne pensa Microsoft
Un documento pubblicato da Microsoft (poi rimosso) conferma che per il gaming servirebbero almeno 32 GB di RAM in modo da poter avere una configurazione ideale,di Davide Raia pubblicata il 06 Maggio 2026, alle 08:11 nel canale Videogames
Windows 11Microsoft
Il gaming su PC sta crescendo sempre di più e rappresenta un aspetto centrale per Microsoft e per il futuro di Windows, anche in considerazione della possibile concorrenza di Steam OS. La crisi delle memorie, però, sta creando non pochi problemi al settore e, in particolare, agli utenti che intendono aggiornare o creare da zero una nuova configurazione. Un documento pubblicato e poi rimosso da Microsoft conferma un aspetto sempre più evidente: per giocare su PC è ideale avere almeno 32 GB di RAM.
16 GB non bastano più?
Giocare con 16 GB di RAM è sempre più complicato e anche Microsoft sembra pensarla così, nonostante l'aumento dei costi delle memorie che si sta registrando nel corso degli ultimi mesi, a causa soprattutto dell'industria IA.
Il documento pubblicato e poi rimosso dall'azienda evidenziava come 16 GB siano oggi il punto di partenza per il gaming, ma la configurazione ideale dovrebbe avere 32 GB di RAM, in modo da poter garantire prestazioni migliori e anche una maggiore longevità.
Il quantitativo maggiore di RAM sarebbe necessario soprattutto per il multitasking e, quindi, per poter gestire altre applicazioni in parallelo al gioco. Anche le schede video con poca memoria dedicata possono beneficiare di maggiore memoria di sistema.
Il punto di vista di Microsoft, per quanto il documento sia stato poi rimosso, è condivisibile. Negli ultimi tempi, infatti, 16 GB di RAM iniziano a "star stretti" soprattutto quando si ha la necessità di far girare applicazioni complesse come i videogiochi di ultima generazione. Diverse software oggi includono i 32 GB di RAM tra i requisiti minimi.
26 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
https://www.youtube.com/watch?v=LJEo6Kb6Rhg
Interessante che alcuni giochi su windows neanche partono mentre su Linux sono giocabili
Link ad immagine (click per visualizzarla)
Link ad immagine (click per visualizzarla)
https://www.youtube.com/watch?v=LJEo6Kb6Rhg
Interessante che alcuni giochi su windows neanche partono mentre su Linux sono giocabili
Link ad immagine (click per visualizzarla)
Link ad immagine (click per visualizzarla)
Chi ha detto che non partono su Windows? Le prove dove sarebbero? Una foto i requisiti sono 16GB quindi partono a tutti
Se poi lanci un gioco con tante app aperte sotto ovvio che non parte ma non partirebbe allo stesso modo su nessun altro sistema operativo, io di base tengo Chrome con 40 tab aperte se avessi 16GB non partirebbe quasi nessun gioco con quella ram, forse qualche indi
Io avevo 16 GB di ram già nel 2012 non credo che nel 2026 tolta la crisi della ram sia una richiesta così assurda quel quantitativo di ram, direi che sui pc la ram è la cosa che come richiesta è aumentato mano in questa decade
Ad oggi si richiede 32 solo in casi limite ma a 4k con tutte le tech al massimo
Ma parliamo di una decina di titoli su 160.000 titoli della libreria di steam
Windows sempre più farcito di cose inutili e di conseguenza memoria occupata per niente, ma anche i giochi fanno la loro parte con ottimizzazioni inesistenti.
Poi invece quando sono costretti ad ottimizzare, vedi quando fanno le versioni per console lo fanno.
Windows sempre più farcito di cose inutili e di conseguenza memoria occupata per niente, ma anche i giochi fanno la loro parte con ottimizzazioni inesistenti.
Poi invece quando sono costretti ad ottimizzare, vedi quando fanno le versioni per console lo fanno.
Concordo.
Windows sempre più farcito di cose inutili e di conseguenza memoria occupata per niente, ma anche i giochi fanno la loro parte con ottimizzazioni inesistenti.
Poi invece quando sono costretti ad ottimizzare, vedi quando fanno le versioni per console lo fanno.
Ma una console è super limitata quindi è normale che sia più ottimizzata deve fare solo quello, su un pc mente giochi il pc può fare quello che puoi pure renderizzare una scena in blender e avere decine di app aperte, non che abbi senso ma il concetto è questo sono 2 cose diverse
Per le console però se la ram è poca devi tagliare pure li puoi ottimizzare quanto vuoi ma un minimo ti serve comunque
Poi se uno acquista continuamente gli ultimi giochi a 60/70 allora potrà permettersi pure di aumentare la RAM a 32gb
Quando ancora usavo Win per giocare (ora Mint) mi ricordo che un gioco andava lento (io gioco a giochi triple AAA solo in entry level che consuma molto meno) e per il discorso della VRAM-RAM non reggeva bene.
Quando sono passato da 16GB a 32GB tutto risolto, un altro PC per giocare e fps fermi e costanti.
Ora son fisso a 32GB Mint quindi non so. Quando tra 10 anni cambierò PC lo comprerò da 64GB o quel che ci vorrà.
Ma in realtà no, non funzionano così i sistemi operativi, le applicazioni utente devono cedere la memoria in base a quello che l'utente fa, al massimo il sistema rallenta se passi continuamente tra due applicazioni che richiedono molta ram, ma se lanci un gioco full screen tutto quello che sta sotto e non sono servizi essenziali, e certamente il browser non lo è, swappa.
Oltre che da parecchio tempo i browser hanno capito che gli utenti aprono infinite tab non perché le usano, ma perché gli scoccia chiuderle (o non sanno farlo) e quindi quelle non in primo piano rilasciano la memoria allocata. Ogni browser ha le sue strategie, ma in generale ci sono almeno due livelli d'intervento, uno che avviene a prescindere quando la scheda non è più visualizzata da tot secondi, si scarica buona parte della memoria allocata soprattutto dallo scripting, ma rimane congelata e pronta a riprendersi appena viene riattivata, questo avviene anche se la memoria libera ce l'hai, l'altro quando il consumo di ram diventa critico e la scheda viene proprio scaricata e ricaricata quando la tab torna attiva.
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".