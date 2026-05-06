Per giocare su PC servono almeno 32 GB di RAM? Cosa ne pensa Microsoft

Il gaming su PC sta crescendo sempre di più e rappresenta un aspetto centrale per Microsoft e per il futuro di Windows, anche in considerazione della possibile concorrenza di Steam OS. La crisi delle memorie, però, sta creando non pochi problemi al settore e, in particolare, agli utenti che intendono aggiornare o creare da zero una nuova configurazione. Un documento pubblicato e poi rimosso da Microsoft conferma un aspetto sempre più evidente: per giocare su PC è ideale avere almeno 32 GB di RAM.

16 GB non bastano più?

Giocare con 16 GB di RAM è sempre più complicato e anche Microsoft sembra pensarla così, nonostante l'aumento dei costi delle memorie che si sta registrando nel corso degli ultimi mesi, a causa soprattutto dell'industria IA.

Il documento pubblicato e poi rimosso dall'azienda evidenziava come 16 GB siano oggi il punto di partenza per il gaming, ma la configurazione ideale dovrebbe avere 32 GB di RAM, in modo da poter garantire prestazioni migliori e anche una maggiore longevità.

Il quantitativo maggiore di RAM sarebbe necessario soprattutto per il multitasking e, quindi, per poter gestire altre applicazioni in parallelo al gioco. Anche le schede video con poca memoria dedicata possono beneficiare di maggiore memoria di sistema.

Il punto di vista di Microsoft, per quanto il documento sia stato poi rimosso, è condivisibile. Negli ultimi tempi, infatti, 16 GB di RAM iniziano a "star stretti" soprattutto quando si ha la necessità di far girare applicazioni complesse come i videogiochi di ultima generazione. Diverse software oggi includono i 32 GB di RAM tra i requisiti minimi.