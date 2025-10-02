Pazzi per Silent Hill f? Buone notizie, lo sviluppo di Silent Hill 1 Remake procede a pieno ritmo

Bloober Team ha confermato che il remake di Silent Hill 1 è ufficialmente in produzione, con uscita prevista nel 2027. Lo studio polacco lavora su un progetto misterioso parallelo e altri titoli horror.

Bloober Team ha confermato ufficialmente che il remake del primo capitolo di Silent Hill è entrato in piena produzione. La conferma è arrivata durante un incontro con gli azionisti, organizzato principalmente per discutere della nuova IP Cronos: The New Dawn, ma in cui sono emersi dettagli anche sui futuri progetti dello studio polacco, già noto per il rifacimento di Silent Hill 2.

Secondo quanto dichiarato dallo studio, il team di sviluppo è attualmente suddiviso in due gruppi principali: uno concentrato sul remake di Silent Hill 1 e l'altro impegnato in un progetto misterioso ancora non annunciato. Nel complesso, Bloober Team ha pianificato cinque titoli nell'ambito delle collaborazioni second party, incluso il remake del celebre survival horror di Konami.

Silent Hill 1 Remake in produzione: sviluppo e stime sull'uscita

Il remake del primo Silent Hill era stato inizialmente annunciato a giugno con un breve teaser trailer che non lasciava trapelare informazioni sullo stato dei lavori. Tuttavia, l'insider Dusk Golem, noto nel mondo dei giochi horror, suggerisce che lo sviluppo potrebbe essere iniziato già tre anni fa, addirittura prima della pubblicazione del remake di Silent Hill 2.

Secondo le stime, il gioco potrebbe diventare disponibile già nel 2027, mentre un nuovo capitolo originale sviluppato da Bloober Team è previsto per l'anno successivo. L'entusiasmo dei fan è alto, specialmente dopo il successo commerciale di Silent Hill f, che ha superato persino il remake del secondo capitolo in termini di vendite, consolidando la fiducia nei progetti futuri dello studio.

Bloober Team ha inoltre sottolineato che, oltre al remake di Silent Hill, sono in cantiere diversi progetti ancora non annunciati, segno che lo studio sta puntando a rafforzare la propria presenza nel genere survival horror e a espandere le proprie collaborazioni con grandi publisher come Konami.