Passione retrò: arrivano THEC64 Mini Black Edition e THE A1200, i classici Commodore e Amiga tornano a nuova vita

Retro Games Ltd e PLAION REPLAI riaccendono la passione per il retrogaming con due riedizioni iconiche: THEC64 Mini  Black Edition, disponibile da oggi, e THE A1200, attesa per giugno 2026. Due macchine nate per celebrare la creatività, la nostalgia e la scena homebrew che non ha mai smesso di innovare

L'universo retrocomputing continua a espandersi con due nuovi arrivi che faranno battere il cuore dei nostalgici. Retro Games Ltd, in collaborazione con PLAION REPLAI, porta sugli scaffali THEC64 Mini  Black Edition e prepara il debutto di THE A1200, due omaggi tecnologici a un'epoca in cui la programmazione e la fantasia si concretizzavano in pixel e floppy disk.

THEC64 Mini  Black Edition: il ritorno del mito a 8 bit

Disponibile da oggi, THEC64 Mini  Black Edition rinnova il fascino del leggendario Commodore 64 con un look completamente nero, elegante e moderno. La nuova edizione non è solo un tuffo nel passato, ma una vera celebrazione della scena homebrew, ancora viva dopo oltre quarant'anni.

Il sistema arriva con 25 giochi Neo-Retro preinstallati, sviluppati da autori contemporanei che continuano a programmare per il C64. Tra i titoli spiccano Sam's Journey, A Pig Quest e Hessian, insieme a classici moderni come Knight N Grail, Steel Ranger e Galencia.

Dal punto di vista tecnico, il mini computer include uscita HDMI plug-and-play, quattro slot di salvataggio per gioco e un joystick USB con microinterruttori, per un'esperienza al contempo autentica e perfettamente integrata con le TV e i monitor moderni.

"Non è un ritorno al passato, ma una continuazione", ha spiegato Paul Andrews, Managing Director di RGL, che ha anche sottolineato come questa edizione "racconti la vitalità di una community che non ha mai smesso di creare". Parliamo di un'edizione speciale del THEC64 mini uscito nel 2018.

THE A1200: il ritorno della leggenda Amiga

Ma non finisce qui. Dopo il successo globale di THEA500 Mini, con oltre 100.000 unità vendute, Retro Games Ltd annuncia THE A1200, versione full-size dell'amatissimo computer Amiga 1200, in arrivo il 16 giugno 2026.

La macchina riprende il design originale, con tastiera funzionante, mouse e gamepad in stile classico, con l'obiettivo di fondere fedeltà estetica e funzionalità moderne. Al suo interno, una selezione di 25 giochi preinstallati come Beneath A Steel Sky, Lure of the Temptress, Ruff n Tumble, Defender of the Crown I & II e la trilogia di Turrican, accompagnati da uscita HDMI, funzione di salvataggio e sideloading USB per aggiungere nuovi titoli.

Secondo Andrews, "THE A1200 è la macchina che ha dato vita agli anni 90 per unintera generazione di giocatori", e questa nuova versione punta a riportare quelle emozioni nel presente, con un hardware fedele e pronto per il 21° secolo.

Una celebrazione per fan e nuovi curiosi, a cui si unisce Atari 2600+

Con queste nuove uscite, Retro Games Ltd conferma il proprio ruolo di custode del passato videoludico. THEC64 Mini  Black Edition è già disponibile nei principali punti vendita, mentre THE A1200 arriverà nel giugno 2026, pronto a riportare in vita il sogno a 16 bit per una nuova generazione di giocatori. Atari 2600+ PAC-MAN Edition, invece, arriverà nei negozi il 31 ottobre, e qui potete leggere le nostre prime impressioni.