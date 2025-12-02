Paramount: nuovi film di Sonic e Tartarughe Ninja in arrivo nel 2028

Paramount ha annunciato due film per il 2028: un nuovo "Teenage Mutant Ninja Turtles" in versione live-action/CG e un "Sonic Universe Event Film". Entrambi saranno prodotti da Neal H. Moritz. Lo studio riporterà inoltre "Top Gun" nelle sale nel 2026 per celebrare il 40° anniversario del celebre film con Tom Cruise

Paramount Pictures ha ufficializzato due nuove uscite cinematografiche che promettono di movimentare il calendario del 2028: un film live-action/CG dedicato alle Tartarughe Ninja e un nuovo progetto ambientato nell'universo di "Sonic the Hedgehog". Le due produzioni, ancora senza titolo, arriveranno rispettivamente il 17 novembre 2028 e il 22 dicembre 2028, consolidando ulteriormente la strategia dello studio basata su franchise di grande richiamo.

Il nuovo film delle Tartarughe Ninja segnerà il ritorno in live-action dei celebri fratelli mutanti dopo "Out of the Shadows" del 2016, che non riuscì a conquistare critica e pubblico. Questa volta Paramount punta su un ibrido tra live-action e animazione digitale, pensato per un target familiare e con un taglio più moderno.

A supervisionare il progetto sarà Neal H. Moritz, produttore della redditizia trilogia di "Sonic the Hedgehog", già noto per la capacità di trasformare franchise differenti in successi globali. Il nuovo approccio arriverà dopo il discreto riscontro ottenuto dal film animato "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" del 2023, da cui è già stato confermato un sequel previsto per settembre 2027.

Un altro film in lavorazione su Sonic

Parallelamente, Paramount sta preparando anche un "Sonic Universe Event Film", un progetto distinto da "Sonic the Hedgehog 4", atteso nel 2027. Il personaggio di Sonic si è rivelato una vera risorsa per lo studio: i primi tre film live-action hanno infatti superato complessivamente il miliardo di dollari al box office mondiale.

Questo nuovo capitolo, ancora avvolto nel mistero, potrebbe ampliare ulteriormente l'universo narrativo della saga introducendo nuovi protagonisti o crossover, mantenendo però la formula che ha conquistato pubblico di tutte le età.

Oltre ai nuovi film dedicati ai franchise, Paramount ha anche annunciato un'iniziativa speciale per celebrare il 40° anniversario di "Top Gun". L'iconico film di Tony Scott con Tom Cruise tornerà nelle sale il 13 maggio 2026, offrendo ai fan la possibilità di rivivere sul grande schermo la nascita del mito di Maverick. L'operazione segue l'enorme successo del sequel "Top Gun: Maverick", diventato il più grande incasso nella storia dello studio.