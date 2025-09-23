Palworld, arriva Palfarm: la tranquilla vita di campagna incontra i massacri di Ultrakill

Palworld amplia la sua offerta con Palfarm, un'esperienza agricola che mette al centro i Pals e la vita di comunità, tra coltivazioni, artigianato e cooperativa online. Parallelamente, arriva un crossover inaspettato: le armi di Ultrakill entreranno nel mondo di gioco, per un curioso mix tra relax in campagna e ultra violenza

Pocketpair ha annunciato due importanti novità per l’universo di Palworld, il titolo che combina esplorazione, crafting e vita insieme a misteriose creature chiamate Pals che ha scatenato l'ira di Nintendo per le analogie con Pokémon. La prima riguarda la collaborazione con Ultrakill; la seconda e più importante, l'introduzione della Palfarm.

Quest'ultima rappresenta una vera e propria nuova esperienza ambientata su un’isola dove i giocatori potranno costruire la propria fattoria con l’aiuto dei Pals. Ogni creatura contribuirà con abilità specifiche, dalla semina al raccolto, fino alla difesa del villaggio contro Pals ostili.

La nuova modalità non sarà limitata all’agricoltura: sarà possibile commerciare prodotti, ottenere oggetti rari e interagire con gli abitanti per sviluppare relazioni e sbloccare nuove storie. Il titolo supporterà anche il multiplayer, permettendo di condividere la vita rurale con altri giocatori. Sfortunatamente, manca ancora una data d'uscita per il nuovo update.

Per quanto riguarda il crossover con Ultrakill, lo sparatutto retro caratterizzato da azione iperviolenta e ambientazioni infernali, le armi e l’equipaggiamento del gioco entreranno a far parte del mondo di Palworld. Si tratta di un connubio interessante, dato che Pocketpair unirà la tranquillità della vita di campagna con un FPS incredibilmente violento e sanguinario.

Anche in questo caso, sembra che non vi sia una data esatta per l'introduzione dei contenuti provenienti da Ultrakill. È probabile, però, che l'attesa per vedere realizzato il crossover sia nettamente inferiore rispetto alla più grande espansione dedicata alla fattoria.