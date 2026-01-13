Palword diventa un card game in arrivo a luglio: sempre più vicino a Pokémon?

Palworld, il videogioco action adventure di Pocketpair che ha fatto parlare di sé per il suo mix di esplorazione, combattimenti, creature collezionabili (e la sua somiglianza a Pokémon) è pronto a espandere il proprio universo oltre lo schermo. Questa estate, infatti, il franchise farà il suo debutto nel mondo dei giochi di carte collezionabili con un vero e proprio trading card game dedicato ai suoi iconici "Pal".

L'annuncio è arrivato direttamente da Pocketpair, che ha confermato una partnership con Bushiroad, azienda giapponese ben nota agli appassionati del genere per aver dato vita a giochi di carte di successo come Weiss Schwarz e Shadowverse: Evolve. Il primo set del Palworld Trading Card Game è previsto per il 30 luglio e segnerà l'ingresso ufficiale del brand in un settore estremamente competitivo e già affollato.

Anche se non sono state ancora mostrate immagini delle carte, gli sviluppatori hanno anticipato che il TCG sarà incentrato su scontri "strategici e tattici" tra due giocatori. Ogni partecipante costruirà il proprio mazzo scegliendo i Pal preferiti, tra cui creature già amate dai fan come Blazamut, Celaray e Grizzbolt. L'idea è quella di trasporre l'identità del videogioco in un formato da tavolo, mantenendo il senso di collezione e la varietà di creature che hanno contribuito al successo di Palworld.

In che momento del mercato arriva il card game di Palword?

L'arrivo del TCG avviene in un momento particolarmente delicato per il mercato delle carte collezionabili. Il debutto è infatti previsto nel pieno delle celebrazioni per il trentesimo anniversario di Pokémon, un evento che sta già monopolizzando l'attenzione degli appassionati con edizioni speciali, collaborazioni e nuove uscite. La rinnovata domanda per le carte Pokémon sta rendendo sempre più difficile reperire i prodotti più richiesti, creando una sorta di corsa all'acquisto.

In questo contesto, il Palworld TCG potrebbe rappresentare un'alternativa interessante sia per i collezionisti sia per i giocatori alla ricerca di qualcosa di nuovo. La presenza di Bushiroad come partner suggerisce un'attenzione particolare al bilanciamento delle meccaniche e alla qualità complessiva del prodotto, elementi fondamentali per ritagliarsi uno spazio accanto a colossi storici come Pokémon e Digimon.

Per Pocketpair, l'operazione è anche un passo strategico importante: trasformare Palworld in un brand transmediale capace di vivere su più piattaforme. Se il gioco di carte saprà catturare lo spirito del videogioco e offrire un'esperienza solida, il 30 luglio potrebbe segnare l'inizio di una nuova avventura.