Overwatch: inizia una nuova era per il titolo Blizzard. Addio al '2', il più grande hero drop di sempre e versione Switch 2

Blizzard rilancia Overwatch eliminando il "2" e introducendo espansioni annuali gratuite. The Reign of Talon debutta il 10 febbraio 2026 con cinque nuovi eroi, una narrativa integrata, eventi stagionali, importanti aggiornamenti di sistema e una versione dedicata per Switch 2.

Blizzard ha annunciato una svolta storica per il suo hero shooter: Overwatch 2 abbandona ufficialmente il "2" e torna a chiamarsi semplicemente Overwatch. Il cambio di nome non è solo simbolico, ma accompagna una profonda ristrutturazione del gioco, basata su espansioni annuali gratuite e su un ritmo di contenuti senza precedenti. Il primo grande capitolo di questa nuova era, The Reign of Talon, debutterà il 10 febbraio 2026.

Il punto più clamoroso dell'annuncio è l'arrivo simultaneo di cinque nuovi eroi, il più grande "hero drop" mai visto nella storia del gioco. A questi se ne aggiungeranno altri cinque nel corso del 2026, uno per ciascuna delle stagioni successive (dalla stagione 2 alla 6), portando il totale a 10 nuovi personaggi in un solo anno. Una cadenza che Blizzard non aveva mai tentato prima.

I primi cinque eroi coprono tutti i ruoli: Domina, un tank con meccaniche che ricordano Zarya; Emre, un DPS molto simile a Soldier: 76; Mizuki, un support che utilizza un cappello magico curativo; Anran, DPS focalizzato sul fuoco e sui danni nel tempo; e l'attesissimo Jetpack Cat, un support volante capace di trascinare alleati e nemici in aria.

Overwatch vedrà anche un'evoluzione della narrazione

Il nuovo modello annuale permette anche un'evoluzione più ambiziosa della narrativa. La storia verrà sviluppata lungo sei stagioni, con un reset del conteggio stagionale che riporterà il gioco alla "stagione 1". Cinematiche e fumetti animati saranno integrati direttamente nel client di gioco, influenzando dialoghi, mappe e atmosfera generale. Watchpoint: Gibraltar, ad esempio, subirà cambiamenti strutturali a seguito di un'invasione di Talon.

Elemento centrale dell'anno narrativo sarà l'evento di cinque settimane chiamato Conquest, una guerra di fazioni in cui i giocatori potranno schierarsi con Overwatch o con Talon, completando obiettivi per ottenere ricompense e punti per la propria fazione.

Sul fronte tecnico e sistemico, Overwatch riceverà un'importante revisione dell'interfaccia, una lobby eroi in 3D (che diventerà lobby di gruppo nella stagione 4), l'introduzione di sotto-ruoli con bonus di gameplay e aggiornamenti alla modalità Stadium. Sono previsti inoltre due nuovi mappe principali, il ritorno delle onorificenze post-partita e rework per alcuni eroi esistenti. Infine, Blizzard ha confermato una versione dedicata per Switch 2.