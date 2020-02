Overwatch e Diablo: previste le serie TV?

I video cinematografici che Blizzard prepara per promuovere i suoi videogiochi sono largamente apprezzati e attesi con grande entusiasmo dagli appassionati. Qualcuno ha addirittura azzardato un paragone con i lavori di Pixar anche se, quando Blizzard è riuscita ad andare finalmente sul grande schermo, ha deluso con la trasposizione cinematografica di Warcraft.

Emergono, adesso, nuovi piani di conversione da videogioco ad altri media, nello specifico serie TV. Il curriculum di un dirigente di Activision Blizzard, in particolare, suggerisce che Blizzard ha esplorato la possibilità di realizzare serie TV sia su Overwatch che su Diablo.

Secondo il suo profilo su LinkedIn, Nick van Dyk è stato personalmente coinvolto nello sviluppo e nella vendita di un programma TV animato su Overwatch. Il resto del suo curriculum fa pensare che sia l'uomo giusto per questo lavoro, visto che ha lavorato per Disney, occupandosi nello specifico dell'acquisizione di Pixar. Apparentemente ha prodotto anche un show televisivo in stile anime su Diablo per conto di Netflix.

In passato altri rumor hanno dato Netflix al lavoro su Diablo, ma non è chiaro se si tratti dello stesso progetto o di due tentativi separati. Dal profilo di van Dyk emerge che la serie su Diablo è in pre-produzione, mentre quella su Overwatch è stata sviluppata e venduta.

Dato che Blizzard non ha fatto nessun annuncio ufficiale sui due progetti, queste informazioni non confermano necessariamente la loro esistenza. Potrebbe trattarsi, infatti, di tentativi fatti in passato, poi non sfociati in niente di concreto.