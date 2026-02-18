Ora è ufficiale: anche Steam Deck deve fare i conti con la crisi delle memorie

Ora è ufficiale: anche Steam Deck deve fare i conti con la crisi delle memorie

Steam Deck è indisponibile in molti mercati a causa della crisi delle memorie: la conferma è arrivata in queste ore direttamente da Valve, con un messaggio pubblicato sul suo store.

di pubblicata il , alle 08:31 nel canale Videogames
ValveSteam Deck
 

Valve mette le cose in chiaro: i recenti problemi di disponibilità di Steam Deck, evidenziati anche in Italia, sono legati alla crisi delle memorie che sta rallentando la produzione del prodotto. La conferma è arrivata con un semplice messaggio pubblicato sullo store, come nota presente nella pagina delle varianti di Steam Deck da acquistare e senza ulteriori spiegazioni. La notizia ribadisce la gravità del problema con cui l'industria tech deve fare i conti.

La crisi delle memorie continua a far danni

Il messaggio pubblicato da Valve è il seguente: "Steam Deck OLED potrebbe essere a tratti esaurito in alcune regioni a causa della carenza di memoria e di archiviazione. Steam Deck LCD da 256 GB non è più in produzione, e una volta esaurito non sarà più disponibile."

In diversi Paesi, il dispositivo è indisponibile in tutte le sue varianti, proprio a causa della carenza di memorie e dell'impossibilità per l'azienda di mettere a disposizione dei suoi utenti ulteriori unità da acquistare. In Italia, per il momento, in magazzino c'è solo la versione top ovvero Steam Deck OLED da 1 TB, disponibile con consegna in 3-5 giorni lavorativi.

Dopo essere stata costretta a posticipare il lancio di Steam Machine, Valve deve ora fare i conti con un nuovo problema che colpisce la sua divisione di prodotti hardware. La crisi dovrebbe durare ancora per un bel po' e, quindi, il futuro di Steam Deck potrebbe essere fortemente condizionato. Anche l'eventuale arrivo di una seconda generazione potrebbe essere ripensato a causa della crisi in corso. Ulteriori dettagli sulla questione arriveranno nelle prossime settimane.

I migliori sconti su Amazon oggi
-27%

TCL 55T6C 55'' QLED TV 4K HDR, FireTV (SmartTV con Dolby Vision e Atmos, HDR10+, Premi e Chiedi ad Alexa)

449.00 329.00 Compra ora
-21%

TCL 43T6C 43'' QLED TV 4K HDR, Fire TV (Smart tv con Dolby Vision e Atmos, HDR10+, Premi e Chiedi ad Alexa)

329.00 259.00 Compra ora
-21%

Amazfit Bip 5, 46 mm, Smartwatch, Schermo grande, chiamate Bluetooth, Alexa, GPS, durata della batteria di 10 giorni, fitness tracker con frequenza cardiaca, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue

37.95 Compra ora
1 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
supertigrotto18 Febbraio 2026, 10:43 #1
Dispositivi con l'Alzheimer e dove trovarli......

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^