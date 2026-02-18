Ora è ufficiale: anche Steam Deck deve fare i conti con la crisi delle memorie

Steam Deck è indisponibile in molti mercati a causa della crisi delle memorie: la conferma è arrivata in queste ore direttamente da Valve, con un messaggio pubblicato sul suo store.

Valve mette le cose in chiaro: i recenti problemi di disponibilità di Steam Deck, evidenziati anche in Italia, sono legati alla crisi delle memorie che sta rallentando la produzione del prodotto. La conferma è arrivata con un semplice messaggio pubblicato sullo store, come nota presente nella pagina delle varianti di Steam Deck da acquistare e senza ulteriori spiegazioni. La notizia ribadisce la gravità del problema con cui l'industria tech deve fare i conti.

La crisi delle memorie continua a far danni

Il messaggio pubblicato da Valve è il seguente: "Steam Deck OLED potrebbe essere a tratti esaurito in alcune regioni a causa della carenza di memoria e di archiviazione. Steam Deck LCD da 256 GB non è più in produzione, e una volta esaurito non sarà più disponibile."

In diversi Paesi, il dispositivo è indisponibile in tutte le sue varianti, proprio a causa della carenza di memorie e dell'impossibilità per l'azienda di mettere a disposizione dei suoi utenti ulteriori unità da acquistare. In Italia, per il momento, in magazzino c'è solo la versione top ovvero Steam Deck OLED da 1 TB, disponibile con consegna in 3-5 giorni lavorativi.

Dopo essere stata costretta a posticipare il lancio di Steam Machine, Valve deve ora fare i conti con un nuovo problema che colpisce la sua divisione di prodotti hardware. La crisi dovrebbe durare ancora per un bel po' e, quindi, il futuro di Steam Deck potrebbe essere fortemente condizionato. Anche l'eventuale arrivo di una seconda generazione potrebbe essere ripensato a causa della crisi in corso. Ulteriori dettagli sulla questione arriveranno nelle prossime settimane.