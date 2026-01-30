Open Gaming Collective: nasce la maxi alleanza per rendere Linux la piattaforma di gioco definitiva

LOpen Gaming Collective unisce gli sviluppatori di diverse distribuzioni Linux con lobiettivo di migliorare il gaming open source. Il progetto punta su kernel condiviso, strumenti di input e pacchetti chiave come gamescope. Coinvolte anche ASUS e Valve

Il gaming su Linux continua a crescere grazie alla nascita dell’Open Gaming Collective (OGC), una nuova alleanza che punta a rafforzare l’ecosistema videoludico per il sistema operativo open source. L’iniziativa vede il coinvolgimento diretto di Universal Blue, sviluppatore della distribuzione Bazzite, insieme a numerosi altri progetti già noti nell’ambito gaming on Linux.

L’Open Gaming Collective nasce con l’obiettivo di coordinare gli sforzi su componenti chiave del gaming su Linux. Tra le aree di intervento figurano patch per il kernel, strumenti di gestione degli input e pacchetti fondamentali come gamescope, elemento centrale per l’esperienza su Steam Deck e sistemi simili. La collaborazione punta a ridurre le duplicazioni di lavoro e a migliorare in modo uniforme compatibilità hardware e stabilità.

Tra i membri fondatori dell’OGC compaiono Nobara, ChimeraOS, Playtron, Fyra Labs, PikaOS, ShadowBlip, Asus Linux e altri progetti attivi nello sviluppo di distribuzioni e soluzioni dedicate al gioco. La presenza di realtà diverse permette di mantenere varietà tra le distro, senza rinunciare a una base tecnica condivisa per i componenti più critici.

Per Bazzite l’ingresso nell’Open Gaming Collective comporta alcune modifiche rilevanti. La distribuzione adotterà il kernel OGC, sostituirà HHD con InputPlumber come framework di gestione degli input e integrerà funzioni come controllo RGB e gestione delle ventole direttamente nell’interfaccia Steam. Universal Blue ha inoltre confermato la condivisione delle patch sviluppate per i pacchetti Valve, con l’intento di rendere disponibili quante più modifiche possibili a monte.

La filosofia alla base dell’OGC si fonda sulla cooperazione: i miglioramenti apportati da un singolo progetto diventano risorse utili per tutti, con benefici diretti per gli utenti finali e per la maturità complessiva del gaming su Linux.