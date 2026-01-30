Open Gaming Collective: nasce la maxi alleanza per rendere Linux la piattaforma di gioco definitiva
LOpen Gaming Collective unisce gli sviluppatori di diverse distribuzioni Linux con lobiettivo di migliorare il gaming open source. Il progetto punta su kernel condiviso, strumenti di input e pacchetti chiave come gamescope. Coinvolte anche ASUS e Valvedi Vittorio Rienzo pubblicata il 30 Gennaio 2026, alle 10:13 nel canale Videogames
Il gaming su Linux continua a crescere grazie alla nascita dell’Open Gaming Collective (OGC), una nuova alleanza che punta a rafforzare l’ecosistema videoludico per il sistema operativo open source. L’iniziativa vede il coinvolgimento diretto di Universal Blue, sviluppatore della distribuzione Bazzite, insieme a numerosi altri progetti già noti nell’ambito gaming on Linux.
L’Open Gaming Collective nasce con l’obiettivo di coordinare gli sforzi su componenti chiave del gaming su Linux. Tra le aree di intervento figurano patch per il kernel, strumenti di gestione degli input e pacchetti fondamentali come gamescope, elemento centrale per l’esperienza su Steam Deck e sistemi simili. La collaborazione punta a ridurre le duplicazioni di lavoro e a migliorare in modo uniforme compatibilità hardware e stabilità.
Tra i membri fondatori dell’OGC compaiono Nobara, ChimeraOS, Playtron, Fyra Labs, PikaOS, ShadowBlip, Asus Linux e altri progetti attivi nello sviluppo di distribuzioni e soluzioni dedicate al gioco. La presenza di realtà diverse permette di mantenere varietà tra le distro, senza rinunciare a una base tecnica condivisa per i componenti più critici.
Per Bazzite l’ingresso nell’Open Gaming Collective comporta alcune modifiche rilevanti. La distribuzione adotterà il kernel OGC, sostituirà HHD con InputPlumber come framework di gestione degli input e integrerà funzioni come controllo RGB e gestione delle ventole direttamente nell’interfaccia Steam. Universal Blue ha inoltre confermato la condivisione delle patch sviluppate per i pacchetti Valve, con l’intento di rendere disponibili quante più modifiche possibili a monte.
La filosofia alla base dell’OGC si fonda sulla cooperazione: i miglioramenti apportati da un singolo progetto diventano risorse utili per tutti, con benefici diretti per gli utenti finali e per la maturità complessiva del gaming su Linux.
Da soddisfatt(issim)o utente di Bazzite non posso che cogliere questa come una ottima notizia.
Finalmente le cose si muovono in ambito pinguino, molto molto bene.
Ottima notizia: è quello che ci vuole. Da decenni le varie distro Linux vanno in ordine sparso creando frammentazione e problemi di compatibilità.
Ora speriamo che si aggiungano altre distro e speriamo non faccia la fine del Linux Standard Base naufragato anni fa.
Aggiungiamo il fatto che Windows peggiora ad ogni patch rilasciata e non mi sembra azzardato dire che l'interesse verso Linux anche da altri marchi oltre a valve stia crescendo.
Avanti tutta!
Prossimo passo sdoganare i sistemi atomici come standard de facto per tutti i dispositivi e utenti.
Basta perdere tempo ad installare roba da repository. Sul desktop o un device gaming sta roba non deve esistere.
ancora la modalità hdr non distingue i contenuti hdr dall'sdr
in steamos questo accade ?
Anche io sono contento dell'iniziativa e spero si possa passare ad una sostituzione completa di Windows.
Tuttavia chi pensa che la soluzione sia già matura o prossima ad esserlo si sbaglia di grosso.
Se tutto va bene e si spera sia così mi aspetto ottime notizie su questo fronte fra almeno 5/8 anni, e magari qualcosa in merito al supporto alle architetture ARM da parte di molti software.
in steamos questo accade ?
Ho solo visto i benchmark con il confornto fra win e steamos e in certi giochi c'è anche un 15% di differenza, ma con steamos non ho nessuna esperienza d'uso.
Su tuo consiglio ho provato Fedora Kinoite e Bazzite, alla fine ho intallato il secondo e sono rimasto ammaliato: sarà lo schermo a 120hz, sarà il notebook che effettivamente è un bel mostro ma la differenza con 11 home standard la percepisco [B][I][U]nettamente[/U][/I][/B], uso il terminale praticamente solo per whois. Se mi mettono il client navito di Whatsapp e sistemano un pochetto Winboat mollo windows ovunque e via.
Consiglio a tutti di provarlo, è fantastico!!
Sarà che mi sto covertendo, sarà che in ufficio ho colleghi quasi tutti linux-addicted, però sto vedendo passi da gigante in ambito linux quando win peggiora ad ogni release.
Proprio l'altro ieri ho commentato sotto una notizia che non riuscivo a fare RDP su una macchina LTSC, la soluzione è stata disinstallare un aggiornamento di sicurezza: se anche LTSC comincia a scricchiolare non è un buon segno.
Linux non è perfetto, su un altro notebook non funzionano alcune periferiche e per farle funzionare c'è da fare un giro de peppe che la metà basta, ma basta esserne consapevoli.
Lato ARM non mi esprimo ma credo che linux sia avanti come supporto.
Dipende dal gioco e dalle configurazioni, CP2077 va mediamente meglio sotto linux, altri giochi vanno decisamente peggio come frame massimo ma hanno 1% più alto, insomma dipende.
