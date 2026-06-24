OneXPlayer 3: un PC gaming in formato Nintendo Switch con Intel G3 Extreme, ma stavolta si superano i 2.000 euro

A circa un mese dalla presentazione ufficiale, la nuova OneXPlayer 3 è approdata su Indiegogo con una campagna di crowdfunding che, nella sostanza, inaugura la fase commerciale. Si tratta della seconda console sul mercato a offrire la nuova piattaforma Arc G3 di Intel e, come si poteva intuire dal prezzo di MSI Claw 8 EX AI+, neanche questa sarà accessibile.

Tutte le configurazioni adottano il SoC Intel Arc G3 Extreme con grafica integrata Intel Arc B390, una combinazione pensata per eseguire anche i giochi AAA più impegnativi e per gestire le normali attività in ambiente Windows senza particolari limitazioni.

OneXPlayer 3 adotta un display OLED da 8,8 pollici con risoluzione di 1.920 x 1.200 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, caratteristiche che la collocano nella fascia alta del mercato. La console è dotata inoltre una batteria da 85 Wh, che secondo il produttore può offrire fino a 25 ore di utilizzo.

La dotazione comprende anche un comparto di connettività piuttosto completo. La console supporta l'espansione dello spazio di archiviazione tramite microSD e mini-SSD, integra due porte USB 4 Type-C, una porta USB-A 3.2 e un connettore audio da 3,5 mm. Attraverso USB 4 è inoltre possibile collegare un monitor esterno con con una risoluzione massima di 4K. Il produttore non ha invece diffuso dettagli sulla connettività wireless.

Uno degli elementi più particolari del dispositivo è rappresentato dai controller rimovibili, che permettono di utilizzare OneXPlayer 3 sia come una tradizionale console portatile sia separando i comandi dall'unità principale. Il design è praticamente identico alla prima Nintendo Switch, con le periferiche fissate a scorrimento. È disponibile anche una tastiera opzionale proposta a 46,16 dollari, accessorio che trasforma il dispositivo in una sorta di ibrido tra tablet e notebook compatto. Allo stesso prezzo sono disponibili anche i controller aggiuntivi.

La gamma comprende tre configurazioni. Il modello di ingresso dispone di 24 GB di RAM e 512 GB di archiviazione e viene proposto a 1.438,16 dollari durante la campagna di lancio, mentre il prezzo commerciale annunciato dall'azienda sarà di 1.746,56 dollari. La versione intermedia mantiene i 24 GB di RAM, ma porta lo spazio di archiviazione a 1 TB, con un prezzo promozionale di 1.540,96 dollari, destinato a diventare 1.849,36 dollari.

Al vertice della gamma si colloca la configurazione con 32 GB di RAM e 1 TB di archiviazione, proposta inizialmente a 1.746,56 dollari, per poi passare a 2.054,96 dollari. Nonostante il prezzo più elevato, questa variante risulta attualmente la più richiesta dagli utenti che hanno aderito alla campagna.

Fino a questo momento, il produttore ha raccolto 732.731 dollari grazie al sostegno di 424 finanziatori. La campagna resterà aperta ancora per 29 giorni e le prime consegne sono previste per agosto 2026.

Il posizionamento economico della nuova console appare particolarmente elevato, ma si colloca in linea con altre proposte dotate di specifiche analoghe. Un esempio è MSI Claw 8 AI+, che adotta la stessa piattaforma CPU e GPU insieme a 32 GB di RAM e 1 TB di archiviazione con un prezzo di listino di 1.799 euro, ma con un design tradizionale con controlli integrati.