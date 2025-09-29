OneXFly Apex è la console portatile che non vuole compromessi: hardware da paura!

OneXPlayer ha presentato OneXFly Apex, nuova console portatile con Ryzen AI Max+ 395, fino a 128 GB di RAM, schermo 8 120 Hz VRR e TDP da 120W con raffreddamento a liquido

OneXPlayer torna a far parlare di sé nel mercato dei dispositivi portatili da gaming con l'annuncio di OneXFly Apex. Si tratta di una soluzione per chi non vuole compromessi, e che punta a dimostrare fin dove si può arrivare con l'hardware più avanzato in un formato handheld.

Il cuore del dispositivo è l'AMD Ryzen AI Max+ 395, APU Strix Halo con 16 core fino a 5,1 GHz e una GPU integrata Radeon 8060S con 40 Compute Unit. A supporto, la console offrirà configurazioni fino a 128 GB di RAM, una quantità impressionante per una portatile, e storage espandibile grazie a uno slot M.2 interno e un ulteriore Mini SSD esterno.

OneXFly Apex monta un display da 8 pollici in orientamento nativo landscape, con refresh rate a 120 Hz e supporto VRR, ideale per il gaming competitivo. L'esperienza è arricchita da controlli ottimizzati, con stick asimmetrici, grilletti multi-stadio regolabili e doppi altoparlanti calibrati da Harman.

OneXFly Apex: potenza di calcolo e batteria

L'aspetto più audace riguarda la potenza: 120W di TDP, un valore da desktop che sfrutta appieno le capacità del Ryzen Max+ 395. Per gestire questo livello di calore in un corpo relativamente compatto, OneXPlayer parla di un sistema di "raffreddamento a liquido" silenzioso, probabilmente una camera di vapore avanzata, anche se i dettagli non sono stati rivelati. Per confronto, il GPD Win 5, equipaggiato con la stessa APU, si ferma a 75W e usa una semplice ventola.

L'alimentazione è affidata a una batteria removibile da 85 Wh, che a pieno carico non durerebbe nemmeno un'ora. Tuttavia, è improbabile che CPU e GPU vengano sfruttate entrambe al massimo in scenari reali, e con il software OneXConsole gli utenti potranno regolare i livelli di potenza per bilanciare prestazioni e autonomia.

Al momento mancano informazioni ufficiali su prezzo e disponibilità, ma è difficile aspettarsi cifre popolari. Con il concorrente GPD Win 5 che parte da 1.650 dollari per la versione con 32 GB di RAM, è probabile che il OneXFly Apex superi facilmente i 1.500 dollari, con il modello top da 128 GB che potrebbe arrivare a 2.500 dollari.