OneXFly Apex è la console portatile che non vuole compromessi: hardware da paura!

OneXPlayer ha presentato OneXFly Apex, nuova console portatile con Ryzen AI Max+ 395, fino a 128 GB di RAM, schermo 8 120 Hz VRR e TDP da 120W con raffreddamento a liquido

pubblicata il , alle 10:41
 

OneXPlayer torna a far parlare di sé nel mercato dei dispositivi portatili da gaming con l'annuncio di OneXFly Apex. Si tratta di una soluzione per chi non vuole compromessi, e che punta a dimostrare fin dove si può arrivare con l'hardware più avanzato in un formato handheld.

Il cuore del dispositivo è l'AMD Ryzen AI Max+ 395, APU Strix Halo con 16 core fino a 5,1 GHz e una GPU integrata Radeon 8060S con 40 Compute Unit. A supporto, la console offrirà configurazioni fino a 128 GB di RAM, una quantità impressionante per una portatile, e storage espandibile grazie a uno slot M.2 interno e un ulteriore Mini SSD esterno.

OneXFly Apex monta un display da 8 pollici in orientamento nativo landscape, con refresh rate a 120 Hz e supporto VRR, ideale per il gaming competitivo. L'esperienza è arricchita da controlli ottimizzati, con stick asimmetrici, grilletti multi-stadio regolabili e doppi altoparlanti calibrati da Harman.

OneXFly Apex: potenza di calcolo e batteria

L'aspetto più audace riguarda la potenza: 120W di TDP, un valore da desktop che sfrutta appieno le capacità del Ryzen Max+ 395. Per gestire questo livello di calore in un corpo relativamente compatto, OneXPlayer parla di un sistema di "raffreddamento a liquido" silenzioso, probabilmente una camera di vapore avanzata, anche se i dettagli non sono stati rivelati. Per confronto, il GPD Win 5, equipaggiato con la stessa APU, si ferma a 75W e usa una semplice ventola.

L'alimentazione è affidata a una batteria removibile da 85 Wh, che a pieno carico non durerebbe nemmeno un'ora. Tuttavia, è improbabile che CPU e GPU vengano sfruttate entrambe al massimo in scenari reali, e con il software OneXConsole gli utenti potranno regolare i livelli di potenza per bilanciare prestazioni e autonomia.

Al momento mancano informazioni ufficiali su prezzo e disponibilità, ma è difficile aspettarsi cifre popolari. Con il concorrente GPD Win 5 che parte da 1.650 dollari per la versione con 32 GB di RAM, è probabile che il OneXFly Apex superi facilmente i 1.500 dollari, con il modello top da 128 GB che potrebbe arrivare a 2.500 dollari.

4 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
supertigrotto29 Settembre 2025, 10:49 #1
Eh,ma non ha mouse e tastiera.....
Sarcasmo
bonzoxxx29 Settembre 2025, 11:37 #2
Oddio, 2500 dollari per sto coso sarebbero anche più o meno giustificati, quella CPU con quel quantitativo di RAM farebbero di questo handheld una macchina AI da paura.
demon7729 Settembre 2025, 12:15 #3
Originariamente inviato da: bonzoxxx
Oddio, 2500 dollari per sto coso sarebbero anche più o meno giustificati, quella CPU con quel quantitativo di RAM farebbero di questo handheld una macchina AI da paura.


Mi chiedo però, con un prezzo del genere, se abbia senso.
Con 2500 dollari mi porto a casa un notebook gaming di ottimo livello.. decisamente meglio di sto handled.

Oltretutto.. tutti sti soldi e sta potenza per giocare su quello schermetto ridicolo?
bonzoxxx29 Settembre 2025, 13:34 #4
Originariamente inviato da: demon77
Mi chiedo però, con un prezzo del genere, se abbia senso.
Con 2500 dollari mi porto a casa un notebook gaming di ottimo livello.. decisamente meglio di sto handled.

Oltretutto.. tutti sti soldi e sta potenza per giocare su quello schermetto ridicolo?


Sono d'accordo, è più un esercizio di stile secondo me, soprattutto per il TDP da 120W, è come giocare con uno scaldapizzette in mano. Per 30 minuti o poco più

